Bentayga è il Suv d'elite

Simone Vitta 11 gennaio 2024

Ci sono Suv di tutte le qualità e dimensioni: compatti, sportivi, grandi e belli comodi. Poi c’è Bentayga, il Suv Bentley che cambia radicalmente il concetto di Sport Utility Vehicle. Costa oltre duecentomila euro, questo è vero, ma non avendo il problema economico sono soldi spesi benissimo perché la differenza rispetto alla concorrenza è abissale. Questa nuova versione Hybrid raccoglie tutto il meglio della tecnologia disponibile.

Le dimensioni sono a dir poco generose, la vettura super i cinque metri di lunghezza e due metri di larghezza: insomma non esattamente una city car. Il passo si attesta sui tre metri circa e assicura in questo modo un’abitabilità davvero premium. Il bagagliaio, infine, ha una capacità di quasi 500 litri.

La casa britannica ha ripreso molte delle linee già utilizzate in altri modelli del marchio, soprattutto nel paraurti anteriore e posteriore, ottenendo un risultato estetico di forte impatto, sempre maestoso, come ci si aspetta da Bentley. All’interno poi il livello di cura e attenzione ai particolari si innalza in maniera verticale. Stupisce l’altissima qualità di finiture e rivestimenti, capaci di offrire un ventaglio di abbinamenti stilistici pressoché infinito. Quindici le opzioni di tonalità per i rivestimenti in pelle e cinque gli abbinamenti di colore. I ricami con la scritta della variante impreziosiscono i sedili in pelle premium, rivestiti con trapuntatura a scanalature. Il volante è in pelle, riscaldato e multifunzione di serie.

Sulla plancia domina uno schermo da 10, 9 pollici attraverso il quale si può arrivare e agire su tutte le funzioni primarie della vettura.

Abbiamo testato la versione Hybrid e la risposta è stata impressionante. Si tratta di una plug-in che sviluppa 700 Nm di coppia combinata e 456 cavalli grazi e a un motore tremila sei cilindri a V TFSI abbinato a un propulsore elettrico da 94k W. Ottimo, ma è molto più cattiva la V8 benzina con il 4.0 twin-turbocharged da 542 cavalli e770 Nm che la spingono da lo “0-100” in soli 4,4 secondi. Tutti sono comunque a trazione integrale e con cambio inevitabilmente automatico.

Insomma non male per un Suv d’elite che ha un prezzo di partenza di poco inferiore ai 220mila euro.