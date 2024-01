Kia agli Australian Open

Simone Vitta 11 gennaio 2024 a

Kia Corporation partecipa all’Australian Open 2024 (AO24), il

prestigioso torneo del Grande Slam di tennis, mettendo a disposizione dell’organizzazione

una flotta di veicoli ufficiali, inclusi i suoi pluripremiati modelli completamente elettrici, EV9

ed EV6. Kia, in occasione dell’importante evento, sta anche approntando una serie di

iniziative entusiasmanti per i fan, volte a evidenziare il suo forte impegno verso

l’elettrificazione e per festeggiare i 20 anni di partnership con il campione di tennis e brand

ambassador, Rafael Nadal.

In qualità di Major Partner di AO24, il brand ha organizzato l'11 gennaio una cerimonia

ufficiale di consegna delle vetture al Melbourne Park, alla presenza dei dirigenti Kia e di

quelli della Federazione australiana di Tennis. La cerimonia al Melbourne Park ha visto

anche la consegna di una statua in onore del grande campione di tennis Nadal, brand

ambassador Kia nel mondo.

Kia ha presentato alle autorità del torneo una flotta di 130 veicoli, comprendente 15 EV9, 10

EV6, 10 Carnival e 95 Sorento. L’edizione di quest’anno segna il debutto di Kia EV9 nella

flotta delle vetture ufficiali dell’Australian Open. I veicoli Kia saranno a disposizione dei

giocatori, degli ufficiali di gara e dei VIP per qualsiasi trasferimento a Melbourne e nei diversi

punti dove si svolge la manifestazione, all’insegna della massima sicurezza e comodità per

tutta la durata dell'AO24 che, per la prima volta, quest’anno durerà 15 giorni, dal 14 al 28

gennaio.

“In qualità di partner principale di più lunga data degli Australian Open, siamo lieti di svolgere

ancora una volta un ruolo fondamentale nel sostenere quello che è ampiamente considerato

uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, ponendo in risalto al contempo il nostro

continuo impegno verso la transizione ai veicoli elettrici”, ha dichiarato Charles Ryu, Senior

Vice President, e Head of the Global Brand & CX Division in Kia. “Siamo felici di avere

ancora una volta l’opportunità di mostrare le ultime soluzioni di Kia leader di settore nella

mobilità sostenibile, a coloro che parteciperanno all’AO24 e di coinvolgere, attraverso le

nostre campagne di marketing digitale, milioni di fan in tutto il mondo”.

"La lunga partnership tra Kia e Australian Open ha avuto un ruolo fondamentale nel

contribuire a trasformare l'AO nello straordinario evento sportivo e di intrattenimento che è

oggi, grazie alla capacità di coinvolgere e di connettersi con milioni di fan in tutto il mondo",

ha dichiarato Craig Tiley, Australian Open Tournament Director. “La flotta Kia è diventata

una visione iconica a Melbourne durante l’AO. Le vetture Kia, infatti, girano per la città senza

sosta accompagnando i giocatori e le loro squadre per tutta la durata del torneo. Quest’anno

siamo felici di vedere anche il nuovo modello di punta completamente elettrico, il grande

SUV EV9, far parte della flotta”.

Le iniziative del brand Kia all’AO24 comprenderanno l’esposizione delle concept car EV9 ed

EV5. Un sorprendente EV9 personalizzato Ocean Matte Blue sarà collocato vicino ad un

display wall cinetico, insieme ad altri due modelli EV9 con i quali i visitatori potranno

interagire. Il brand ha avviato una collaborazione con Uber One imprimendo una svolta

elettrica alla loro iniziativa di riorganizzazione della Kia fan fleet, focalizzandosi sulla mobilità

sostenibile. Kia offrirà ai membri Uber One trasferimenti gratuiti ai campi di gioco con una

flotta di 30 veicoli elettrici, mix di modelli EV6 ed EV9.

Kia ha portato al prestigioso torneo 80 ospiti provenienti da tutto il mondo, selezionati tra i

clienti che hanno acquistato o provato un modello EV, attraverso specifiche campagne

promozionali, per poter vivere quest’esperienza irripetibile in Australia, assistendo ai match

del torneo ed effettuando un tour speciale al Melbourne Park. Quindici influencer provenienti

da più di dieci paesi parteciperanno all'evento come ospiti Kia, creando contenuti

coinvolgenti durante l’AO24, mentre affronteranno le strade di Melbourne a bordo di EV9.

Oltre a evidenziare l’impegno del brand verso l’elettrificazione, le iniziative del brand AO24

sono state ideate per sottolineare l’importante e continuo sostegno di Kia al tennis e rendere

omaggio a Rafael Nadal, che, purtroppo, quest’anno ha dovuto ritirarsi da AO24 per un

infortunio. Tra le varie iniziative vi è una serie di video ispirati all’etica del ‘Movement That

Inspires’ di Kia. "Dear Tennis" e "Dear Rafa" sono strutturati sul tema dello scambio di

lettere. Tali contenuti possono essere visualizzati sul canale YouTube ufficiale di Kia: