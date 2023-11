Incredibile Bentley Continental GTC Speed

Simone Vitta 18 novembre 2023 a

Il comfort di una limousine con la «cattiveria» di un’ipersportiva. È la nuova Bentley Continental GTC Speed, una belva feroce che monta un motore dodici cilindri biturbo a V da seimila centimetri cubici in grado di erogare 659 cavalli di potenza. Una bestia vera, ma che resta docile sotto al pedale finché non si spinge giù forte.

A quel punto tutto cambia, il suono bellissimo dei dodici cilindri riempie l’abitacolo e le sensazioni sono per cuori forti.

Ma nell’utilizzo in città, dimensioni a parte, si comporta al pari di un’utilitaria, grazie anche al meraviglioso cambio a otto rapporti e doppia frizione che la rende davvero molto guidabile. lo stacco tra una marcia l’altra, alle basse velocità, non si sente nemmeno. Chiaro che quando si apre il gas si entra proprio in un’altra dimensione soprattutto se si pone il «regolatore» sulla posizione Sport: altro suono, altra reazione.

Complesso il sistema di trazione integrale che privilegia la coppia motrice alle ruote posteriori (60% in condizioni standard e l’83% in modalità Sport), e che comunque adatta la ripartizione fra gli assi in base alle condizioni di guida e all’aderenza offerta dal fondo stradale.

All’interno cura dei dettagli maniacale: materiali di lusso e una plancia da limousine al centro della quale fa bella vista, sopra la spettacolare leva del cambio che riporta alla B del logo, un piccolo orologio volutamente analogico. Un capitolo a parte per quanto riguarda la capote in tela ma in grado di garantire silenziosità anche alle alte velocità. In soli dodici secondi si può toccare il cielo: è il tempo con il quale il moderno sistema idraulico apre e ripiega la capote nella scocca della vettura.

Nel complesso questo oggetto dei desideri è un’esperienza fantastica per fare la quale bisogna sborsare circa 328mila euro: dettaglio in più, dettaglio in meno. Ma i fortunati che potranno permettersela si renderanno conto di aver speso bene i loro soldi.