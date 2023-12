Volvo a Roma raddoppia

Arianna Di Pasquale 07 dicembre 2023 a

a

a

Due anni di "Volvo Powerstop", due anni di traguardi raggiunti. 547 tonnellate di CO2 non immessa nell’aria grazie a 39.000 cariche erogate per una percorrenza di 4,5 milioni di km in elettrico: questi i numeri del progetto dall’attivazione a oggi e in vista di sviluppi che amplieranno l’accessibilità del servizio.

Subaru lancia la nuova Crosstrek

Un bilancio reso noto dai dirigenti Volvo durante la conferenza stampa tenutasi presso la concessionaria Volvo C.A.R. Room di Roma, occasione in cui è stata inaugurata anche la stazione di ricarica Powerstop/C.A.R Room, la seconda attivata nella Capitale dopo quella nella concessionaria Volvo Autostar Flaminia.

Il progetto Powerstop è stato promosso nel 2021 da Volvo Car ltalia in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia e l’iniziativa, nata per rassicurare gli automobilisti che temono carenze infrastrutturali di ricarica sulle lunghe distanze, ha portato così all’installazione di stazioni di ricarica ultrafast presso le concessionarie Volvo; dalla prima (attivata a febbraio 2022) si sono succedute altre 18 inaugurazioni per un totale di 22 stazioni in funzione; in linea con lo spirito di condivisione tipico di Volvo, i punti di ricarica Powerstop sono aperti agli utilizzatori di veicoli elettrici di tutti i marchi.

Subaru lancia la nuova Crosstrek

A commentare i risultati ottenuti è stato Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia: «Il progetto delle stazioni Powerstop di ricarica ultrafast by Volvo Cars è un’iniziativa senza precedenti. Siamo stati il primo costruttore automobilistico a impegnarsi con investimenti concreti e ancora più concreti sono i risultati. Abbiamo voluto dare il nostro contributo alla mobilità elettrica per renderla possibile sul territorio nazionale. La strategia di Volvo a favore dell'elettrificazione è ormai nota e il modo in cui le concessionarie ufficiali Volvo, insieme alla filiale nazionale, hanno portato avanti questo progetto oneroso e impegnativo dimostra, ancora una volta, l’unità di intenti che accomuna la Casa madre e chi rappresenta il marchio sul territorio».

Il progetto continuerà a svilupparsi e sono previste ulteriori aperture di stazioni di ricarica. Volvo inoltre è pronta a offrire ai propri clienti – o agli utilizzatori della rete Powerstop – la ricarica con carta di credito. Infine, per migliorare ulteriormente il servizio, l'azienda ha cambiato mobility service provider, passando a Digital Charging Solutions, che in futuro consentirà di utilizzare anche il metodo di pagamento automatico plug&charge.