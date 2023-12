Versione Yoru per Vitara e S-Cross Hybrid

Simone Vitta 04 dicembre 2023 a

Il mercato dei SUV compatti e delle crossover si fa sempre più affollato e in uno scenario tanto variegato la parola d’ordine diventa distinguersi. Suzuki, pioniera e protagonista del segmento SUV fin dal 1988 con la prima Vitara, da allora è rimasta l’indiscusso punto di riferimento della categoria e oggi riafferma la sua capacità di intercettare i bisogni del pubblico e introduce in listino un nuovo allestimento per Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid.

Si tratta delle versioni Yoru, caratterizzate dalla combinazione di colorazioni uniche ispirate ai colori della notte e dettagli esclusivi, con una dotazione di serie di livello superiore, rigorosamente equipaggiate come da DNA del marchio con tecnologia 4x4 AllGrip. Il termine YORU, indica nella lingua giapponese il momento in cui la notte si fa più scura e la luna e le stelle sono più visibili ad occhio nudo. Tutto questo ha ispirato la livrea che troviamo sulla Vitara Hybrid Yoru, basata sull’accostamento del blu della notte per la porzione inferiore dei lamierati e dell’argento della Luna per quella superiore. La S-Cross Hybrid Yoru intervalla invece il cielo notturno, rappresentato dalla vernice metallizzata Blu Capri, con elementi a contrasto, come le calotte degli specchi e gli skid plate anteriori e posteriori argento.

L’allestimento prevede, per entrambe le vetture, il tetto apribile panoramico elettrico compreso di tendina oscurante. Questo dona al tetto una completa pannellatura in vetro panoramico, completamente apribile, che lo rende una finestra privilegiata ed ideale per l’osservazione delle stelle. Completa l’allestimento Yoru l’adozione per entrambe le vetture della trazione 4WD AllGrip Select che grazie alla sua tecnologia e al selettore di guida permette in qualsiasi istante di evadere dalla città e immergersi in sicurezza nella natura. Prezzo di lancio di 29.490 euro per Vitara Hybrid Yoru e 31.490 euro per S-Cross Hybrid Yoru.