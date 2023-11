La logistica del futuro

Massimiliano Vitelli 27 novembre 2023 a

Renault dimostra con i fatti di credere in ciò che dice. “Renaultution” non è solo uno slogan, ma anche un progetto concreto che il 23 novembre ha mosso un altro grande passo in avanti. Il marchio francese, infatti, ha inaugurato il nuovo Centro di distribuzione europeo a Castel San Giovanni (Piacenza) presentandolo in anteprima ai dealer e alla stampa. Innovazione, sostenibilità, sicurezza e Time for Quality Life sono le fondamenta di questo enorme comparto ipertecnologico che segna un cambiamento epocale nel sistema dello stoccaggio e della distribuzione.

A cinquant’anni dall’apertura del precedente Centro ricambi di S. Colombano al Lambro (Milano), c’era bisogno di cambiare e Renault lo ha fatto in modo eccellente perché, come dicono i vertici del gruppo, “Renault è da sempre un brand che ha l’uomo e le sue esigenze come baricentro, una Marca human-centric, che sorride e si prende cura delle persone.

Essere un Costruttore di automobili non significa solo realizzare auto belle da guardare, confortevoli e che sappiano emozionare”. E l’investimento realizzato a Castel S. Giovanni ne è la dimostrazione. L’Aftersolution richiede rapidità, modernità ed efficienza, caratteristiche fondamentali per affrontare l’attuale contesto dinamico ed estremamente complesso del post-vendita. Il nuovo polo logistico occupa una superficie totale di oltre 29.000 mq, dispone di un’altezza di stoccaggio di 12 metri (il precedente variava tra i 7 e i 9,50) e di una capienza fino a 65.000 referenze, ciò che consente maggiore efficienza nei processi.

La struttura è stata edificata utilizzando le migliori tecniche costruttive per poli logistici, con materiali che garantiscono la minore trasmittanza termica, con una conseguente riduzione delle dispersioni di calore e, quindi, minori consumi. Totalmente green, grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici consentono di sostenere il 40% dei consumi energetici dell’intero edificio, questo nuovo polo logistico ha già conquistato la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - metodo di valutazione e certificazione dello sviluppo sostenibile degli edifici) di livello Excellent. Come detto, Renault pensa anche alla qualità della vita delle persone, e quindi anche dei suoi dipendenti. Coerentemente con la filosofia “Time for Quality Life”, particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort e al benessere di chi lavora nel centro logistico. La struttura è dotata, infatti, di un impianto di climatizzazione di ultima generazione e di oltre 600 mq di spazi sociali che comprendono un ristorante aziendale operativo durante tutti i turni lavorativi, ampie sale break, numerose sale riunioni equipaggiate con sistemi multimediali ed una sala polivalente da 500 mq per le pause dei dipendenti, dotata di ping-pong e calcio balilla. Per chiudere, un punto sulla sicurezza sul lavoro. Anche sotto questo aspetto Renault ha puntato al massimo, con percorsi riservati ai lavoratori a piedi e muletti di ultima generazione. Questi mezzi dispongono di segnali acustici e visivi (fasci di luce) che si attivano quando sono in movimento. In più, un display mostra all’operatore ciò che accade mentre posiziona i colli con le merci ad altezze dove lo sguardo umano non può arrivare.