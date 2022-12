Mercedes EQT Marco Polo

Simone Vitta 20 dicembre 2022 a

Mercedes-Benz Vans ha saldamente ancorato nella sua strategia le proprie aspirazioni di leadership per la mobilità elettrica e sta sistematicamente elettrificando tutte le serie di modelli. Ciò include una gamma di soluzioni di mobilità elettrica specifiche per il settore, anche per il settore dei camper.

Con il Concept EQT Marco Polo il marchio con la stella offre un’anteprima del nuovo microcaravan completamente elettrico e completo basato sull’EQT, dotato di numerose innovazioni per il segmento. La presentazione della versione di serie è prevista per la seconda metà del 2023. La Mercedes-Benz EQT (consumo energetico combinato (WLTP): 18,99 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate (WLTP): 0 g/km), che rappresenta anche un’innovazione di prodotto a sé stante e sarà presto ordinabile, è una piccola vettura che combina la variabilità e il livello di equipaggiamento di alta qualità della Classe T - il modello gemello a propulsione tradizionale - con i vantaggi di una trazione completamente elettrica. Nel prossimo futuro sarà disponibile il Marco Polo Module, una prima, pratica soluzione camper per brevi viaggi completamente elettrici con l’EQT.

Il Concept EQT Marco Polo1 è basato sulla variante EQT a passo lungo6. La vettura concept di quasi produzione offre un primo sguardo al nuovo microcaravan con la stella, completamente elettrico e in piena regola, attualmente ancora in fase di sviluppo. L’equipaggiamento del Concept EQT Marco Polo1 comprende un tetto a scomparsa con letto a tetto. Grazie a un design a forbice, il tetto a scomparsa può essere sollevato facilmente con un leggero angolo di inclinazione rispetto al tetto del veicolo. Ciò significa che il Concept EQT Marco Polo offre spazio sufficiente nella parte posteriore per stare in piedi.