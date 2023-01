Massimiliano Vitelli 10 gennaio 2023 a

a

a

Inarrestabile Grenadier. Il marchio britannico Ineos lancia un 4x4 che ha tutto, davvero tutto, per conquistare il settore di mercato di riferimento. Grenadier è esattamente ciò che mancava. Un veicolo moderno, progettato e costruito secondo i più elevati livelli di standard mondiale, perfetto per almeno quattro categorie di potenziali clienti: gli appassionati, i professionisti, gli amanti di uno stile completamente diverso dal solito e le flotte.

Grenadier, ordinabile dallo scorso mese di maggio, è disponibile in tre configurazioni: Utility Wagon due e cinque posti e Station Wagon cinque posti.

Inarrestabile Subaru Solterra



Il 4x4 di Ineos è uno strumento di lavoro altamente performante con trazione integrale permanente, riduttore a due velocità e differenziale centrale bloccabile di serie. Tra le caratteristiche più interessanti, la possibilità di configurarlo (anche online) in base alle specifiche esigenze dell’utilizzatore. Grenadier è stato pensato per chi cerca un robusto mezzo da lavoro concreto e razionale ma dotato di tutto il comfort, la raffinatezza e gli equipaggiamenti di serie che gli automobilisti di oggi si aspettano. La versione due posti ha un vano di carico piatto a tutta lunghezza con uno spazio utile ad ospitare un Europallet standard, mentre la versione cinque posti offre un equilibrio ottimale tra capacità di carico e trasporto passeggeri. I clienti possono optare per i finestrini posteriori laterali in vetro, al posto del pannello oscurato di serie.