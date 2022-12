L'e-Power Nissan si allarga

Simone Vitta 23 dicembre 2022 a

L’innovativo sistema e-Power della Nissan, il primo «elettrico» senza spina che già equipaggia il fortunatissimo Qasqhai, ora arriva anche sul grande Suv della casa giapponese: l’X-Trail. La nuova proposta della casa è l’unico SUV elettrificato a 7 posti della sua categoria, percorre 950 chilometri con un pieno, grazie a consumi ridotti (-15% vs X-Trail diesel precedente generazione e -19% vs benzina), con emissioni di CO2 sono pari a 131 g/km (-30% vs benzina).

Certo, rispetto al fratello minore la differenza si sente eccome, perché la massa da spostare nell’X-Trail è maggiore e il «guizzo» elettrico si percepisce meno. Ma il tiro è bello graduale e la vettura va via fluida grazie anche all’e-4orce: il sistema di trazione integrale Nissan pensato per essere abbinato a propulsori elettrificati, costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, con forza motrice e azione frenante gestite sulle singole ruote, per garantire sicurezza, controllo e comfort in ogni condizione. Perfetto il bilanciamento dei pesi fra i due assi e la frenata rigenerativa anche sul motore posteriore che garantiscono massima maneggevolezza e minimi beccheggio e rollio. Poi c’è l’e-Pedal Step: che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando il solo pedale dell’acceleratore. Insomma una gida fluida e rilassante soprattutto in caso di frequenti stop e ripartenze e nelle manovre a bassa velocità. Inoltre, con e-Pedal Step migliora la rigenerazione della batteria.

E sono proprio il piacere di guida, bassi consumi e basse emissioni che fanno di e-POWER la migliore alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica. Nissan si distingue anche per la responsabilità sociale e per la sua visione a lungo termine per un mondo più sostenibile, sicuro e inclusivo, che, nell’ambito del piano Ambition 2030, prevede investimenti pari a 16 miliardi di euro, il lancio di 23 nuovi modelli elettrificati di cui 15 100% elettrici, nonché lo sviluppo e la produzione di batterie allo stato solido, un’innovativa tecnologia grazie alla quale le batterie costeranno il 70% in meno e avranno tempi di ricarica pari a un terzo rispetto alle batterie attuali.