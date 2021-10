Nuova Ioniq 5 l'elettrica che mancava

Massimiliano Vitelli 12 ottobre 2021 a

Scordatevi le linee sinuose e le curve sexy. La Hyundai Ioniq 5 sembra disegnata da un bambino con riga e squadra. E il risultato è incredibilmente affascinante. Realizzata su una nuova piattaforma pensata esclusivamente per una vettura elettrica, la E-GMP, l’ultima nata della casa coreana vi stupirà. La linea è rigida, austera, per chi ama la forza e la decisione; gli interni, invece, sembrano essere stati traslati da un monolocale.

Dotata di sedili anteriori che si trasformano all’occorrenza in comodissime chaise longue, la Ioniq 5 sorprende anche per una serie di musiche che possono essere diffuse all’interno dell’abitacolo, rendendolo un vero e proprio salotto-relax. Si può scegliere dal «mare» alla «pioggia», dal rumore di un camino acceso ai suoni della foresta. Il pavimento del veicolo, totalmente piatto, regala poi un’ulteriore sensazione di comodità rendendo questa vettura davvero unica. Molto spaziosa anche per i passeggeri che si accomodano sui sedili posteriori, la Ioniq 5 dispone di un ampio bracciolo/vano che scorre lungo il corridoio centrale regalando spazio o appoggio in base alle necessità.

Ottima anche la capienza del bagagliaio, che va da 531 a 1.591 litri – abbattendo i sedili posteriori - ai quali si aggiungono altri 57 litri sotto al cofano anteriore e nel caso delle vetture a trazione posteriore e 24 invece per quelle a trazione integrale. Una curiosità: i materiali usati per gli interni sono di origine vegetale e molti di questi provengono dal riciclo del nylon grazie alla partnership con la società italiana Aquafil. Dotata di Head-up display a colori e di due schermi in linea da 12 pollici, la Hyundai Ioniq 5 ci ha convinto. L’abbiamo provata per le strade di Milano ed anche in un percorso extraurbano, apprezzandone la supersilenziosità e la buona ammortizzazione anche sul poco pratico pavè meneghino. Hyundai Ioniq 5 è offerta nelle versioni 58kWh RWD, 72,6 kWh RWD e 72,6 kWh AWD.

Per averla nel vostro garage dovrete spendere almeno 44.750 per l’entry level. Per chi invece vuole il top, l’obiettivo è la Evolution AWD a trazione integrale con batteria da 72,6 kWh che ha un’autonomia di 430 chilometri (WLTP). Il prezzo è di 60.250 euro.

