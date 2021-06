Lo sharing della 500 elettrica sbarca a Roma

Simone Vitta 09 giugno 2021 a

a

a

Maserati MC20, la Supercar tutta made in Italy

La mobilità sostenibile ancora protagonista nella capitale. Leasys, brand del gruppo Stellantis e controllata di FCA Bank, annuncia l’arrivo a Roma di LeasysGO!, il primo servizio di car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica. L’apertura di LeasysGO! al pubblico romano rappresenta per la città un ulteriore passo in avanti nella promozione di una mobilità più green e responsabile: il car sharing di Leasys, ecosostenibile e free floating, ha già esordito con successo a Torino e Milano, facendo registrare più di 45.000 noleggi e consentendo un risparmio di oltre 12 tonnellate di CO2 al mese, che con LeasysGO! nella Capitale sarà destinato a crescere. «La nostra città si conferma un importante polo di attrazione per gli operatori della sharing mobility che, grazie all'investimento di Leasys, diventa sempre più elettrica e sostenibile», ha dichiarato la sindaca Raggi.

Dacia inizia le consegne della nuova Sandero Stepway



LeasysGO! debutta Roma con una flotta iniziale di 300 auto, destinata a crescere nei prossimi mesi. Le vetture sono gestite in free floating, sarà quindi possibile guidare la Nuova 500 senza vincoli legati al parcheggio che sarà gratuito e non legato alla presenza di colonnine. Noleggiare la Nuova 500 con LeasysGO! è molto semplice e, grazie all’app dedicata, scegliendo tra l’abbonamento Prepagato e Pay-per-use.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.