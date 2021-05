Nokian Tyres dalla Scandinavia con furore

Simone Vitta 10 maggio 2021 a

Il produttore di pneumatici premium Nokian Tyres si è guadagnato il successo internazionale per i suoi pneumatici di alta qualità e per la sicurezza e il comfort di guida di prima classe che offrono. La leggenda scandinava ha sempre raccomandato di mettere la sicurezza e la qualità al primo posto, per garantire la tranquillità degli automobilisti in tutte le condizioni.

Anche test indipendenti di rinomate riviste automobilistiche internazionali e di club automobilistici possono essere utili per decidere i migliori pneumatici estivi per la propria auto, dato che le etichette degli pneumatici UE forniscono solo informazioni molto limitate.

I più recenti e tecnologicamente avanzati pneumatici estivi di Nokian Tyres sono il Nokian Wetproof, il Nokian Wetproof SUV, il Nokian Powerproof e il Nokian Powerproof SUV, tutti sviluppati per adattarsi a condizioni climatiche estive sempre più variabili, nelle quali grandi cambi di temperatura possono modificare rapidamente le condizioni di guida. Il giusto set di pneumatici di alta qualità può aiutare gli automobilisti ad adattarsi rapidamente a questi cambiamenti.

