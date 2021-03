Il ritorno in Europa del marchio MG

Massimiliano Vitelli 28 marzo 2021 a

MG è pronta a sorprendere l’Italia. Tornato dopo quindici anni sul mercato europeo, l’iconico brand inglese punta ora ad una graduale ma inesorabile penetrazione nel nostro paese e si appresta a farlo con la commercializzazione di due modelli: la MG ZS EV, un SUV compatto del segmento B, 100% elettrico e la MG EHS Plug-in Hybrid. ZS EV, primo modello MG 100% elettrico in Europa è un SUV compatto, ideale per la famiglia. Con elevati standard di equipaggiamento e la guida a zero emissioni si pone ai vertici nel mercato dei crossover di segmento B.

Grazie all’alta qualità dei materiale utilizzati e ad una ricca dotazione tecnologica di bordo, ZS EV offre ai propri clienti una vettura davvero tutta piacevolmente da scoprire. Ottimo anche il pacchetto di dispositivi di sicurezza attiva MG Pilot, che ha permesso a MG ZS EV di ottenere le 5 stelle EuroNCAP. La motorizzazione elettrica è garantita un propulsore da 105kw e 143 cavalli che regala al guidatore un mezzo tutto brio e divertimento. La batteria agli ioni di litio da 44,5 kWh, consente 263 km di autonomia nel ciclo WLTP, e si ricarica all’80% in soli 35 minuti con un carica-batterie rapido DC. L’altra vettura pronta ad affrontare il mercato italiano è EHS, un SUV spazioso, equipaggiato con l’avanzata tecnologia plug-in hybrid. Il suo robusto motore turbo da 1,5 litri è offerto in abbinamento con un cambio intelligente a 10 velocità.

E poi c’è il motore elettrico, con una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Per entrambi i modelli due gli allestimenti, Excite e Exclusive. Per la MG ZS EV si parte da un prezzo di listino di 23.900 euro con gli incentivi in caso di rottamazione e per la MG EHS da un prezzo di listino a partire da 28.900 euro sempre con gli incentivi in caso di rottamazione. “Stiamo lavorando intensamente per rendere le auto elettrificate una soluzione a larga diffusione attraverso una proposta che massimizzi il valore dell’acquisto dei clienti”, spiega Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italy.

Per farsi trovare pronta MG sta sviluppando una rete di dealer attraverso linee guida molto precise. L’obiettivo dichiarato è raggiungere entro fine del 2021 almeno 40 concessionari sparsi su tutto il territorio nazionale. A garantire una guida serena, la strategia MG in merito alla garanzia del veicolo acquistato. I clienti di una nuova MG beneficiano infatti dell’assistenza stradale gratuita per il primo anno dall’immatricolazione. Tuttavia, se la vettura viene sottoposta a manutenzione presso il concessionario ufficiale MG, questa viene prolungata gratuitamente oltre l’anno per un massimo di sette anni consecutivi. Ed in caso di trasferimento della proprietà? Tutto ok, la garanzia accompagna il veicolo, dunque passa al proprietario successivo.

