La Renault Clio scopre l'ibrido

Renault lancia la nuova Clio E-Tech Hybrid, una vettura sulla quale la casa francese punta forte. La Nuova Clio, infatti, è best seller del Gruppo Renault, con oltre 15 milioni di unità vendute in trent’anni di produzione di cui 1,6 milioni in Italia. E questa motorizzazione E-Tech Hybrid, frutto dell’esperienza Renault nella Formula 1 e nei veicoli elettrici, è davvero una piacevole scoperta. Il motopropulsore dispone di trasmissione Multi-mode con innesto a denti priva di frizione, associata ad un motore termico, due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh. L’abbiamo provata sia in città sia in un lungo percorso extraurbano, anche inerpicandoci su delle impegnative strade di montagna ed i risultati sono stati eccellenti. Nel test tra le vie di Milano, abbiamo appurato che all’interno delle città si può viaggiare quasi esclusivamente in elettrico. Noi ci siamo quasi riusciti, portando a casa un ottimo 88%. La batteria infatti si ricarica da sola durante la guida, anche grazie al sistema frenante capace di rigenerarla in fase di decelerazione e di frenata, una soluzione simile a quella dei veicoli elettrici che è massimizzata dalla nuova modalità di guida B-Mode.

La quinta generazione di Clio ha inaugurato poi una nuova piattaforma modulare, chiamata CMF-B senza precedenti nell'Alleanza, progettata fin dall’inizio per essere elettrificata.

Clio E-TECH Hybrid propone un’esperienza di guida inedita, basata su un sistema intelligente in cui il conducente non si occupa di nessun parametro, in quanto è la tecnologia E-TECH che lo fa automaticamente e in modo impercettibile. Si ottengono, così, un livello di comfort davvero piacevole e una guida più riposante. Grazie ai settaggi MULTI-SENSE, il conducente può scegliere la modalità di guida a seconda dei sui gusti o del percorso che si appresta a fare. La modalità elettrica anche con forte accelerazione può arrivare fino a 70-75 km/h e la disponibilità della coppia all’accensione e in accelerazione è immediata.

Clio E-Tech Hybrid è una vettura “molto green”, emettendo solo 96 grammi di CO2/km (valori WLTP). Per questo, gode di tutti i vantaggi ecologici riconosciuti dalle Istituzioni alle auto ibride dove quasi tutte le amministrazioni regionali e locali del Paese attribuiscono agevolazioni fiscali e benefici reali, come ad esempio l’esenzione del bollo per tre anni, il parcheggio gratuito sulle strisce blu, l’accesso agevolato o gratuito alle zone ZTL e il permesso di circolare durante i blocchi del traffico.

Clio E-Tech Hybrid è disponibile con un listino a partire da 21.950€ nell’allestimento ZEN.

La Serie Limitata E-Tech è disponibile a partire da € 25.400.

