Cresce la gamma Pirelli "All season"

Cresce la gamma “quattro stagioni” di Pirelli da usare tutti i mesi dell’anno, assecondando le richieste degli automobilisti che guardano con sempre maggior interesse a questa categoria di pneumatici. Le gomme all season sono dedicate a chi non ricerca performance estreme dalla propria vettura e non percorre molti chilometri nel corso dell’anno, ma cerca la sicurezza al volante sia d’estate sia d’inverno. Sono i pneumatici che tolgono qualsiasi preoccupazione al guidatore, il quale non deve pensare al cambio stagionale e se con tecnologia seal inside, neppure alle forature.

Una ricerca condotta per Pirelli ha evidenziato che circa l’85% degli automobilisti italiani li sta prendendo in considerazione per il prossimo cambio gomme, soprattutto chi vive in regioni non alpine. L’interesse è testimoniato anche dal livello di conoscenza, confermato dagli automobilisti: circa il 97% degli italiani dichiara di conoscerli.

