Mercedes Classe E sbarca nel futuro

Giovanni Massini 21 luglio 2020

La Classe E è uno dei modelli più rappresentativi della Mercedes, è stata introdotta sul mercato nel 1946 e, nel mondo, ne sono state vendute più di 14 milioni, di cui 450.000 in Italia. “Una vera e propria palestra”, l’ha definita Eugenio Blasetti, responsabile relazioni esterne Merceds-Benz Italia, “Che quasi sempre anticipa le innovazioni più interessanti”. Il look resta invariato e compare una nuova firma luminosa posteriore. Internamente, troviamo nuovi volanti con sensori touch. Il navigatore ha una nuova funzione di “Realtà aumentata”, che passa ad una proiezione video della strada ed indica in modo chiaro ed inequivocabile, il punto di svolta. Oltre all’MBUX, fa la sua comparsa l’Urban Guard, per la protezione dell’auto. La versione base già comprende un sistema antieffrazione e la sorveglianza completa dell’auto in parcheggio, la Plus, in collaborazione con la Polizia, consente di rintracciare l’auto rubata, anche se la funzione localizzazione è stata disattivata dal ladro. Tra gli ingressi tecnologici più interessanti, c’è l’arrivo di mild hybrid a 48 volt, con “Alternatore-starter-integrato ISG”. Si tratta di un modulo, arrivato alla sua seconda generazione, che abbina uno starter, praticamente un motore elettrico da 15 kW, che funge anche da motorino di avviamento e che, a fronte di una modesta potenza, ha una coppia di ben 180 Nm. Il modulo elettrico è direttamente integrato nel cambio 9G-TRONIC, attualizzato allo scopo (non c’è una cinghia di trasmissione), l’apporto è notevole e la risposta immediata e c’è anche la funzione veleggio. Lo stesso modulo arriverà su un altro 4 cilindri diesel. Per quanto riguarda il benzina 4 cilindri “254”, c’è tutto un pacchetto di migliorie: rivestimento dei cilindri in NANOSLIDE ed un nuovissimo turbo “A segemnti e unione di flussi” una sorta di twin scroll di seconda generazione, coadiuvato anche da un compressorino elettrico, che provvede ad incentivare la risposta a bassi regimi di giri. Arriveranno presto anche versioni Plug-in, con autonomia in elettrico decisamente aumentata. I prezzi partono da 54.257 e le versioni sono 5, con la Exclusive che mantiene la stella sul cofano.