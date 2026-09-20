MotoGp, in Austria prima gioia per Acosta. Terzo Bezzecchi

20 settembre 2026 a

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Pedro Acosta sfata il tabù e conquista in Austria la sua prima vittoria in MotoGp in carriera in una gara 'lunga'. Il pilota spagnolo della Ktm, reduci da due podi consecutivi, sul tracciato casalingo di Spielberg, ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto il giapponese Ai Ogura con la Ducati Trackhouse che precede la Ducati ufficiale dello spagnolo Marc Marquez. Martin allunga in classifica generale sul campione del mondo in carica portandosi a +12 su Marquez, 306 a 294 punti. Segue Bezzecchi a 264 punti. E' la prima della Ktm dal 2022.

"Non è stato un weekend semplice. Abbiamo faticato a trovare la strada giusta sia al venerdì che al sabato. Stamattina mi sono sentito meglio nel warm up, mentre oggi in gara sono andato in difficoltà all'inizio ma nel finale stavo andando abbastanza bene. Ora pensiamo alla trasferta in Asia". Così Marco Bezzecchi (Aprilia) dopo il podio a Spielberg. Così, invece, il vincitore della gara: "Ricordo ancora l'ultima vittoria in Moto2 in Indonesia. Questa vittoria è il modo migliore per chiudere un ciclo con Ktm e sono molto contento per il team. Ieri nella Sprint ho fatto un grande errore e riuscire a regalare un risultato del genere alla Ktm è fantastico". Così Pedro Acosta (Ktm) dopo la vittoria nel Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento nel Mondiale di MotoGp.