Capezzone: c'è chi intorbida le acque, ma i tifosi laziali noi non li lasciamo soli

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Daniele Capezzone 19 settembre 2026 a

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Non giriamoci intorno: da qualche giorno senza argomenti, ma con allusioni e insinuazioni - si vorrebbe far credere che questo giornale abbia "inventato" la protesta dei tifosi laziali, evidentemente considerati da qualcuno alla stregua di una massa manovrabile. Tutto questo è ovviamente falso. La protesta dei tifosi della Lazio esiste da anni. Semmai (e questo dovrebbe far sorgere interrogativi su un certo giornalismo) la vera anomalia è che quasi nessuno, prima che lo facesse Il Tempo, l'avesse ascoltata e raccontata, come sarebbe stato intellettualmente onesto. In questo, non c'è dubbio, il nostro giornale ha svolto un ruolo e ha determinato un salto di qualità nell'accendere la luce: prima, sul piano mediatico, c'era buio totale. Ai miei occhi e alle mie orecchie di romano (non tifoso, tra l’altro) che era stato professionalmente assente dalla Capitale per un paio d'anni, è stato sufficiente tornare a Roma a fine novembre 2025, salire su un bus e su un taxi, entrare in un bar, entrare in metropolitana, sentire le voci dei tifosi, per capire che c'era una grande storia non raccontata. Ma quella storia – appunto – c'era già. Ben prima degli articoli di Luigi Bisignani, di qualche mio editoriale, della nostra iniziativa "Agorà Lazio", nei mesi precedenti erano state raccolte 47mila firme in calce a una petizione popolare. Da gennaio 2026 (cinque o sei mesi prima degli articoli de Il Tempo) i tifosi laziali avevano compiuto le loro scelte sulla loro non presenza allo stadio.

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Ma quali "mandanti", dunque? Semmai, c'è da accendere i riflettori su anni di inspiegabile censura, in cui una storia giornalisticamente interessante era stata misteriosamente occultata. Insomma, esisteva (ed esiste) un dissenso civile, pacifico, diffuso, dei laziali verso il loro Presidente, che il nostro giornale ha raccontato. E continueremo a farlo. Cos'è stata la nostra iniziativa "Agorà Lazio"? È stata per settimane una tribuna libera a disposizione di chiunque volesse esprimersi. Abbiamo invitato pubblicamente e privatamente il presidente Claudio Lotito a dire la sua sul nostro giornale (non lo ha fatto); lo ha fatto invece (e ben volentieri abbiamo pubblicato un suo intervento) il capo della comunicazione della S.S. Lazio Emanuele Floridi; abbiamo reso pubbliche 10 domande (rimaste purtroppo senza risposta) su un possibile e quanto mai necessario rilancio del progetto della Lazio. E abbiamo ascoltato decine di voci: giornalisti, artisti, ex calciatori, laziali storici. Continueremo a farlo.

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E- aggiungo - se il presidente Lotito avesse fatto tesoro di quei pareri, di molti suggerimenti, di tante critiche costruttive (a partire da quelle contenute nel primo articolo di Bisignani), avrebbe fatto cosa utile in primo luogo a se stesso. Per salvare un rapporto con la tifoseria che mi pare oggi ancora più deteriorato di allora. Il compito di un giornale di Roma è raccontare quello che accade a Roma. L'abbiamo fatto e continueremo a farlo.