Rosolino dà il via alle Olimpiadi 50&PIÙ

14 settembre 2026 a

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Più di mille atleti over 50, provenienti da ogni regione d’Italia, si sono dati appuntamento a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, per la XXXII edizione delle Olimpiadi 50&Più, l’appuntamento ideato e promosso da Associazione 50&Più per celebrare lo sport, il benessere e la socialità.

L’evento si è aperto ufficialmente domenica 13 settembre con una suggestiva cerimonia inaugurale guidata da Massimiliano Rosolino. Il campione olimpico di nuoto, che torna come testimonial per il secondo anno consecutivo e a cui è stata consegnata la tessera di socio onorario dell’Associazione, ha acceso la fiaccola olimpica dando l'avvio ufficiale alle competizioni nella splendida cornice del Teatro Nausicaa: insieme a lui altri due tedofori, Adele Bonetta di Lecce e Massimiliano Bernasconi di Bergamo, già campioni assoluti nell’edizione dello scorso anno. La settimana di gare, che proseguirà fino al 20 settembre, vede i partecipanti impegnati in dieci diverse discipline sportive – dal tennis al nuoto e alla marcia), affiancate dalle più classiche sfide: il torneo di burraco e di walking football (calcio camminato ndr) e la gara di ballo.

Lunedì Massimiliano Rosolino è sceso in vasca insieme ai partecipanti per una speciale masterclass di nuoto, offrendo consigli tecnici e svelando trucchi del mestiere.

Rosolino, campione olimpico e testimonial dell’evento, raggiante per le "risposte" avute dagli atleti, ha dichiarato: «Essere qui per il secondo anno consecutivo è motivo di grande gioia, e ricevere la tessera di socio onorario rende questo legame con la grande famiglia di 50&Più ancora più speciale. Accendere la fiaccola di queste Olimpiadi è sempre una forte emozione. Lo sport non ha età ed è il migliore alleato per mantenere corpo e mente in salute. Vedere mille persone mettersi in gioco con questo entusiasmo, sia in gara sia durante la masterclass in piscina, dimostra che la passione per il movimento è una forza che ci accompagna per tutta la vita».

Carlo Sangalli, presidente Associazione 50&Più ha spiegato: «Ogni anno il rinnovato spirito di partecipazione che accompagna le atlete e gli atleti è davvero entusiasmante. Le Olimpiadi 50&Più non sono solo un evento di grande soddisfazione ma rappresentano lo spirito e la missione dell’Associazione, perché dimostrano che non è mai troppo tardi per mettersi in gioco, anzi, è proprio il gioco – nella sua accezione sportiva - il modo migliore per invecchiare bene e soprattutto ci fa rimanere in forma insieme agli altri, all’interno di una comunità con cui condividere passione e talenti. La nostra grande forza è la comunità perché chi vince davvero è chi gioca con il cuore». All’appuntamento anche Sebastiano Casu, vicepresidente vicario nazionale e Lorenzo Francesconi, segretario generale 50&Più.