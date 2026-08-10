Cincinnati, Sinner forfait prima dell'inizio. Lo scorso anno si ritirò contro Alcaraz

10 agosto 2026 a

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Dopo il forfait al torneo canadese di Montreal, il n. 1 al mondo Jannik Sinner salterà anche quello di Cincinnati. L'avvicinamento agli Us Open diventa quindi sempre più burrascoso per l'altoatesino, che a causa di un "fastidio al ginocchio destro" salterà quindi il secondo Masters 1000 su cemento dove lo scorso anno si era ritirato in finale contro Carlos Alcaraz per infortunio. A digiuno di partite ufficiali dalla vittoria a Wimbledon, lo scorso 12 luglio, Jannik prenderà quindi tutto il tempo necessario per presentarsi il prossimo 30 agosto a Flushing Meadows.

L'annuncio del campione italiano non può però essere definito inatteso. Martedì scorso era infatti stato avvistato al Physioclinic di Milano mentre in questi ultimi giorni è transitato più volte al J Medical di Torino, la sua struttura di riferimento, dove rimarrà anche nella prossima settimana per sottoporsi a controlli e terapie. Da qui la decisione del giocatore e dello staff di procedere all'insegna della precauzione in vistwa dell'ultimo Slam annuo dove è ancora una incognita la presenza dello spagnolo e n.2 al mondo Carlos Alcaraz.