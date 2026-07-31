Milan, addio a Franco Baresi. Il Calcio piange la sua leggenda

31 luglio 2026 a

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Il Milan e il calcio tutto dice addio a Franco Baresi. Il team dei rossoneri, in un post sui social, ha scritto: "Il suo esempio la sua profondità saranno, per sempre come la maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del Cammino di tutto il club". La società, in un messaggio sul sito, ha scritto del suo ex capitano che "non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo".

Messaggi di vicinanza sono giunti anche dalle altre squadre. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il Napoli tutto hanno ricordato la"bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano". E così la Juve: "Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio".

"Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terra' sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perche' Baresi e' per sempre" ha concluso il Milan.