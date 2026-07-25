Sinistra contro Andrea Pirlo: "Non può fare il ct", cosa c'è dietro le accuse

25 luglio 2026 a

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Sinistra contro Andrea Pirlo scelto come ct della Nazionale italiana di calcio per risollevare il movimento dopo anni di delusioni. "Non si può che fare gli auguri più sentiti a Pirlo e alla nazionale italiana di calcio. Con un 'ma': Pirlo pochi mesi fa ha fatto una scelta per me incomprensibile e sbagliata, quella di diventare ambasciatore nel mondo di Fonbet, prima agenzia di scommesse in Russia", ha dichiarato sui suoi canali social il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Il settore delle scommesse non è colpito dalle sanzioni europee, ma questo non toglie che un personaggio pubblico della levatura di Andrea Pirlo dovrebbe riflettere sul significato pubblico di scelte private e di affari", continua.

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Mauro Berruto, responsabile Sport nella segreteria del Partito democratico ed ex ct della nazionale italiana maschile di pallavolo, afferma che "io e il Partito democratico non saremo mai su nessun compromesso per l'utilizzo della forma delle scommesse sportive o alle loro pubblicità, che la Lega calcio vuole". Poi "il fatto che sia russo è un'aggravante. C'è già un'ipocrisia in atto" con i nomi dei siti di scommesse sulle maglie delle squadre di calcio, "sdoganarlo ulteriormente è proprio un problema", afferma ancora. "Mi auguro con tutto il cuore che se Pirlo fosse scelto come ct la prima cosa che farà sarà quella di risolvere questo imbarazzo rinunciando a questo suo ruolo".

Sulle barricate anche Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo: "Non interessa se Pirlo sia filorusso o meno. Conta ciò che ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un'operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l'Ucraina veniva bombardata". Carlo Calenda, leader di Azione, attacca lapidario: "Chi fa o ha fatto propaganda per la Russia dopo il 2022" anno dell'invasione dell'Ucraina "non dovrebbe ricoprire cariche nazionali".