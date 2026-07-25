Sinistra contro Andrea Pirlo: "Non può fare il ct", cosa c'è dietro le accuse
Sinistra contro Andrea Pirlo scelto come ct della Nazionale italiana di calcio per risollevare il movimento dopo anni di delusioni. "Non si può che fare gli auguri più sentiti a Pirlo e alla nazionale italiana di calcio. Con un 'ma': Pirlo pochi mesi fa ha fatto una scelta per me incomprensibile e sbagliata, quella di diventare ambasciatore nel mondo di Fonbet, prima agenzia di scommesse in Russia", ha dichiarato sui suoi canali social il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Il settore delle scommesse non è colpito dalle sanzioni europee, ma questo non toglie che un personaggio pubblico della levatura di Andrea Pirlo dovrebbe riflettere sul significato pubblico di scelte private e di affari", continua.
Mauro Berruto, responsabile Sport nella segreteria del Partito democratico ed ex ct della nazionale italiana maschile di pallavolo, afferma che "io e il Partito democratico non saremo mai su nessun compromesso per l'utilizzo della forma delle scommesse sportive o alle loro pubblicità, che la Lega calcio vuole". Poi "il fatto che sia russo è un'aggravante. C'è già un'ipocrisia in atto" con i nomi dei siti di scommesse sulle maglie delle squadre di calcio, "sdoganarlo ulteriormente è proprio un problema", afferma ancora. "Mi auguro con tutto il cuore che se Pirlo fosse scelto come ct la prima cosa che farà sarà quella di risolvere questo imbarazzo rinunciando a questo suo ruolo".
Sulle barricate anche Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo: "Non interessa se Pirlo sia filorusso o meno. Conta ciò che ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un'operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l'Ucraina veniva bombardata". Carlo Calenda, leader di Azione, attacca lapidario: "Chi fa o ha fatto propaganda per la Russia dopo il 2022" anno dell'invasione dell'Ucraina "non dovrebbe ricoprire cariche nazionali".