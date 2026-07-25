Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Guardiola dice no, Italia a Pirlo (sabato 25 luglio)

Foto: Osho

Osho 25 luglio 2026 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 25 luglio 2026. PepGuardiola declina cortesemente l’invito, la Figc sceglie Andrea Pirlo. Dopo settimane di casting, trattative e valutazioni, la situazione per il prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana sembra essere arrivata un punto di svolta. Ieri mattina l’ex tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha comunicato al Presidente del Club Italia Paolo Maldini la decisione di non accogliere la proposta presentata la scorsa settimana dai dirigenti italiani. «No, grazie. Ho preso un impegno con la mia famiglia e intendo rispettarlo». L'era di Giovanni Malagò parte dall'ex bianconero come ct.