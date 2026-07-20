Spagna-Argentina finisce in rissa, il video. La (presunta) provocazione a Messi e Paredes furioso

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20 luglio 2026 a

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La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, vinta dagli spagnoli nella notte di domenica, è stata segnata da una violenta rissa scoppiata subito dopo il fischio finale. Protagonista dell'episodio è stato Leandro Paredes, espulso dall'arbitro Vincic per aver aggredito alcuni giocatori della Spagna, tra cui Eric Garcia, Pedri e Gavi. Alla luce della gravità dei fatti, è probabile che il centrocampista vada incontro a una squalifica più pesante rispetto alla sola espulsione. Qui di seguito il video della scazzottata.

Sulle cause della rissa le versioni sono contrastanti. Secondo Lisandro Martinez, tutto sarebbe nato da una provocazione di Pedri, che avrebbe detto a Paredes come l'Argentina non avrebbe conquistato il titolo senza Lionel Messi. Da quel momento il giocatore argentino avrebbe perso il controllo.

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Le immagini mostrano Paredes spingere Eric Garcia e tentare di colpirlo con un pugno, che lo raggiunge solo parzialmente al volto. Interviene Gavi, che finisce coinvolto nello scontro insieme a Thiago Almada. Quest'ultimo cerca poi di calmare Paredes. L'intervento dei giocatori e dell'arbitro pongono fine alla rissa e per Paredes scatta il cartellino rosso. In ogni caso, un finale di Mondiale non certo esemplare.