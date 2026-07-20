Spagna-Argentina finisce in rissa, il video. La (presunta) provocazione a Messi e Paredes furioso
La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, vinta dagli spagnoli nella notte di domenica, è stata segnata da una violenta rissa scoppiata subito dopo il fischio finale. Protagonista dell'episodio è stato Leandro Paredes, espulso dall'arbitro Vincic per aver aggredito alcuni giocatori della Spagna, tra cui Eric Garcia, Pedri e Gavi. Alla luce della gravità dei fatti, è probabile che il centrocampista vada incontro a una squalifica più pesante rispetto alla sola espulsione. Qui di seguito il video della scazzottata.
Crazy scenes at full time. #worldcupwithmicky #fifaworldcup pic.twitter.com/4h0ggz307a— Micky Jnr (@MickyJnr__) July 19, 2026
Sulle cause della rissa le versioni sono contrastanti. Secondo Lisandro Martinez, tutto sarebbe nato da una provocazione di Pedri, che avrebbe detto a Paredes come l'Argentina non avrebbe conquistato il titolo senza Lionel Messi. Da quel momento il giocatore argentino avrebbe perso il controllo.
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Le immagini mostrano Paredes spingere Eric Garcia e tentare di colpirlo con un pugno, che lo raggiunge solo parzialmente al volto. Interviene Gavi, che finisce coinvolto nello scontro insieme a Thiago Almada. Quest'ultimo cerca poi di calmare Paredes. L'intervento dei giocatori e dell'arbitro pongono fine alla rissa e per Paredes scatta il cartellino rosso. In ogni caso, un finale di Mondiale non certo esemplare.
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