Wimbledon, Sinner soffre e supera Kecmanovic al quinto set

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29 giugno 2026 a

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Aspettando il vero Sinner. Il primo turno di Wimbledon ha fatto vedere infatti un Jannik ancora in grande difficoltà. Al numero 1 del mondo sono serviti cinque set e oltre tre ore e mezzo di gioco per avere ragione del serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Stavolta la storia l'azzurro ha rischiato di scriverla in negativo andando vicino a essere il terzo campione in carica del singolare maschile a essere eliminato al primo turno del torneo dopo Manuel Santana (1967) e Lleyton Hewitt (2003).

La strada verso Wimbledon: avversari e tabellone di Sinner e tutti gli italiani

Al primo match ufficiale dopo la sconfitta al secondo turno del Roland Garros a causa del malessere che lo aveva colpito anche per il grande caldo, Sinner ha perso due dei primi tre set, buttandoli via. Letteralmente. Sono stati contati 42 errori gratuiti e una sola palla break trasformata su sei. Per lui c'è stata pure una brutta caduta, che per dinamica aveva fatto temere: per fortuna nessuna seria conseguenza, solo un po' di sangue che ha macchiato il bianco delle scarpe. Nel tie break del terzo set, poi, si è anche fatto rimontare da 3-0. Insomma, un mezzo disastro. Poi il risveglio, e alla fine un nuovo record da festeggiare: 94 successi nei tornei del Grande Slam, eguagliato il primato di Nicola Pietrangeli, il tennista italiano con più partite vinte nei Major. Già nel prossimo turno potrà staccarlo. Se sarà il vero Sinner.