Mondiali di calcio, ora si fa sul serio: il tabellone dei sedicesimi e gli incroci delle favorite

Paolo Dani 28 giugno 2026 a

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Il Mondiale di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada entra nel vivo con l’avvio dei sedicesimi di finale, una fase decisiva che vede le migliori nazionali contendersi l’accesso agli ottavi. Già dal prossimo turno potremmo vedere scontri diretti tra le nazionali favorite per la vittoria finale. Dopo una fase a gironi ricca di emozioni ogni partita diventa ora una sfida da dentro o fuori. Ecco il tabellone e le sfide dei sedicesimi nella strada verso la coppa del mondo che è ancora lunga.

The Round of 32 is set. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

SEDICESIMI DI FINALE

a) Sudafrica - Canada 28/06, Los Angeles, ore 21

b) Brasile - Giappone 29/06, Houston, ore 19

c) Germania - Paraguay 29/06, Boston, ore 22.30

d) Olanda - Marocco 30/06, Monterrey, ore 3

e) Costa d'Avorio - Norvegia 30/06, Dallas, ore 19

Poco Portogallo e tanta Colombia, 0-0 a Miami

f) Francia - Svezia 30/06, New York, ore 23

g) Messico - 3C/E/F/H/I 01/07, Città Messico, ore 3

h) Inghilterra - 3E/H/I/J/K 01/07, Atlanta, ore 18

i) Belgio - 3A/E/H/I/J 01/07, Seattle, ore 22

j) Usa - Bosnia 02/07, San Francisco, ore 2

Uzbekistan ribaltato nel secondo tempo, RD del Congo ai sedicesimi

k) Spagna - 2J 02/07, Los Angeles, ore 21

l) 2K - Croazia 03/07, Toronto, ore 1

m) Svizzera - Algeria 03/07, Vancouver, ore 5

n) Australia - Egitto 03/07, Dallas, ore 20

o) Argentina - Capo Verde 04/07, Miami, ore 0

p) Colombia - Ghana 04/07, Kansas City, ore 3.30

ACCOPPIAMENTI OTTAVI DI FINALE

vincente a - vincente d 04/07, a Houston, ore 19

vincente c - vincente f 04/07, a Filadelfia, ore 23

Argentina a punteggio pieno, Messi storico e 3-1 alla Giordania

vincente b - vincente e 05/07, a New York, ore 22

vincente g - vincente h 06/07, a Città del Messico, ore 2

vincente l - vincente k 06/07, a Dallas, ore 21

vincente j - vincente i 07/07, a Seattle, ore 2

Brividi nel finale tra Algeria e Austria, 3-3 a Kansas City

vincente o - vincente n 07/07, ad Atlanta, ore 18

vincente m - vincente p 07/07, a Vancouver, ore 22