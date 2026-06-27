Il PalaEur torna la casa del basket con la Maxima Roma

Foto: Il Tempo

Gasbarra (Eur Spa): «Il Palazzo torna ad essere il riferimento del grande sport»

Fabrizio Cicciarelli 27 giugno 2026 a

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Il PalaEur torna ad essere la casa del basket capitolino. Il teatro dello scudetto del Bancoroma sarà infatti la sede della neonata Maxima di Paul Matiasic, pronta ad affrontare Serie A ed Eurocup già nella stagione d’esordio. L’arena ospiterà le principali partite casalinghe del club nel campionato 2026-27.

«EUR SpA riporta finalmente il grande sport al PalaEur - sottolinea Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA - centrando un altro degli obiettivi che la società ed il suo CDA si erano posti quando, non più tardi di 18 mesi fa, abbiamo ripreso la gestione diretta della struttura progettata da Nervi e Piacentini per le Olimpiadi del 1960. Grazie all’impegno di EUR SpA il PalaEur torna ad essere la venue di riferimento a Roma per lo sport al chiuso, oltre che per la grande musica. Un ringraziamento particolare va al Ministro dello Sport, Andrea Abodi, al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e al Presidente della Federazione italiana basket, Gianni Petrucci per il costante supporto».

L’accordo che riporta il basket al PalaEur, quasi 6 anni dopo l’ultima partita della Virtus, è la ciliegina sulla torta della giornata in cui si delineano i contorni nella nuova Maxima Roma, con l’ok della Federbasket dello spostamento del titolo sportivo di Brescia che consentirà alla squadra capitolina di avere posto in Serie A e l’approvazione di EuroCup alla domanda di partecipazione alla competizione.

«Roma rappresenta una sfida unica e un’opportunità straordinaria - spiega il patron Paul Matiasic - e il PalaEur sarà la sede di questo percorso, vogliamo che diventi un punto di riferimento per tutti i tifosi. Vogliamo regalare alla capitale una squadra competitiva a livello nazionale ed europeo e costruire un modello che generi valore per l’intera comunità».

Secondo i primi calcoli della proprietà, il piano industriale del gruppo potrà generare per la città di Roma un impatto economico pari a circa 24 milioni di euro l'anno, grazie agli investimenti, all'indotto turistico e commerciale e alle attività connesse agli eventi sportivi, grazie al modello di “sport entertainment” (intrattenimento sportivo) di matrice americana.

«Siamo orgogliosi di riportare stabilmente il grande sport all’EUR - dichiara Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR SpA - e siamo felici di farlo sposando un progetto, quello del gruppo guidato da Paul Matiasic, solido e di grande visione, che punta a competere ai vertici del basket italiano ed europeo, radicandosi, al contempo, al tessuto sociale e sportivo della città, puntando a creare una forte identità con gli appassionati romani. L’operazione si colloca nell’ambito del più ampio progetto societario di riqualificazione e valorizzazione della struttura che, anche alla luce di questo importante sodalizio, ci poterà ad investire ancor più convintamente per portare il Palaeur agli standard delle principali arene internazionali»