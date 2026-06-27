Mondiali, impresa di Capo Verde: vola ai sedicesimi contro l'Argentina

27 giugno 2026 a

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Uno 0-0 che vale più di una vittoria. Capo Verde raccoglie un altro risultato storico contro l'Arabia Saudita e centra un incredibile accesso ai sedicesimi di finale del Mondiale, il più piccolo paese al mondo a qualificarsi nella fase a eliminazione diretta della manifestazione. "La squadra era desiderosa di mostrarsi al mondo intero - ha dichiarato il ct Bubista, avvolto dalla bandiera del suo paese, a fine match - Siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto. Abbiamo dimostrato di essere un piccolo paese ma di lottare per gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Tra i protagonisti della partita il portiere Vozinha, ancora una volta decisivo con le sue parate. "Siamo piccoli ma abbiamo un grande cuore e siamo dei combattenti - ha dichiarato l'estremo difensore 40enne, una delle stelle di questa Coppa del Mondo, capace di raccogliere oltre 16 milioni di follower su Instagram in pochi giorni - C'è molta qualità nella nostra nazionale. Forse molti pensano che i giocatori di Capo Verde non siano abbastanza bravi, ma siamo venuti qui per dimostrare che abbiamo molta qualità e che siamo qui per competere, che i nostri giocatori possono giocare ovunque nelle grandi competizioni e nei grandi campionati".

Ai sedicesimi Capo Verde affronterà l'Argentina di Leo Messi. "Ho sempre detto che prima o poi Capo Verde sarebbe arrivata a questi livelli - ha affermato il ct Bubista - Certo, è difficile fare previsioni del genere, ma l'ho sempre saputo".