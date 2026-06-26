Roma torna grande: due squadre in Serie A, rivoluzione nel basket italiano

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Paolo Dani 26 giugno 2026 a

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Roma ritrova il basket di Serie A e lo fa addirittura con due squadre. Dopo il via libera arrivato a fine maggio al trasferimento della Vanoli Cremona, rinominata Basketball Roma SPQR, il Consiglio federale straordinario della Federazione Italiana Pallacanestro ha approvato anche il trasferimento del titolo sportivo della Germani Brescia nella Capitale, in seguito all'acquisizione da parte dell'imprenditore americano Paul Matiasic. La nuova società assume ufficialmente il nome di Maxima Roma. A partire dalla stagione 2026-2027, quindi, Roma tornerà ad avere due formazioni nel massimo campionato, sei anni dopo il ritiro della Virtus Roma dal campionato per le note difficoltà economiche.

Nella stessa giornata è stato ufficializzato anche l'accordo tra la società guidata da Matiasic e Eur S.p.A., che consentirà alla squadra di disputare le partite casalinghe al PalaEur nella stagione 2026-2027. L'impianto, che può ospitare oltre 11 mila spettatori, tornerà così a essere il punto di riferimento del basket romano di alto livello. Contestualmente è arrivata anche la conferma della partecipazione all'EuroCup, competizione nella quale sarà impegnata anche la Basketball Roma SPQR. Secondo quanto illustrato dalla società, il progetto non si limiterà all'attività della prima squadra ma comprenderà anche investimenti sul settore giovanile, collaborazioni con le principali realtà cestistiche della Capitale e iniziative di carattere sociale. Il piano industriale presentato dal gruppo stima un impatto economico per Roma di circa 24 milioni di euro l'anno, considerando investimenti diretti, indotto commerciale e turistico e le attività legate agli eventi sportivi. Il modello dichiarato è quello dello sport entertainment di matrice americana, già sperimentato dal gruppo a Trieste con la Pallacanestro Trieste.

Il ritorno di due squadre di Serie A nella Capitale arriva in una fase di forte fermento per il basket europeo. Tra gli elementi che alimentano l'interesse degli investitori c'è anche il progetto dell'NBA di sviluppare una nuova competizione continentale, nella quale Roma potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano insieme a Milano. Sul fronte opposto, il trasferimento del titolo sportivo lascia invece Brescia senza una squadra nel massimo campionato. La Germani, infatti, era stata una delle realtà più competitive degli ultimi anni, arrivando fino alla finale scudetto del 2025, poi persa contro la Virtus Bologna. La decisione della Federazione chiude quindi una vicenda destinata a ridisegnare la geografia del basket italiano già dalla prossima stagione.