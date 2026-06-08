Jannik Sinner in ospedale per accertamenti: come sta il numero 1

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08 giugno 2026 a

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Ha aspettato la fine del Roland Garros, con Cobolli sul palco a rendere omaggio a Zverev. Jannik Sinner è all'ospedale San Raffaele di Milano: nessuna emergenza, deve sottoporsi agli accertamenti programmati dopo il malore e l'eliminazione dallo Slam parigino al secondo turno contro Cerundolo.

Cobolli nell'Olimpo dei grandi dopo il Roland Garros: un altro re azzurro conquista la Top 10

Il numero 1 del mondo avrebbe prima "trascorso alcuni giorni in Sardegna con la fidanzata Laila", e ora "sosterrà gli esami clinici per capire le ragioni del malore che lo ha colpito al Roland Garros". Si tratta di accertamenti che probabilmente termineranno in giornata. Poi mercoledì è prevista la ripresa degli allenamenti, verso il prossimo impegno a Wimbledon.