Calcio, Eriksen si accascia in campo durante Danimarca-Ucraina: partita sospesa per il nuovo malore

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Paolo Dani 07 giugno 2026 a

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Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter, durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina. La partita è stata sospesa, definitivamente, al 65° minuto dopo che il danese ha accusato un malore in campo. Il direttore di gara ha immediatamente interrotto il gioco per consentire l'intervento dei sanitari, mentre compagni di squadra e avversari si sono raccolti attorno al centrocampista per impedire la ripresa di immagini. Secondo le prime informazioni, Eriksen sarebbe cosciente, ma al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

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L'episodio ha riportato alla memoria quanto accaduto al giocatore durante gli Europei del 2021 (arresto cardiaco e poi rianimazione in campo), aumentando l'ansia tra i presenti e tra i tifosi. Dopo l'episodio di cinque anni fa, al centrocampista, classe 1992 e ora sotto contratto con il Wolfsburg, fu impiantato un defibrillatore cardioverter, strumento salva vita ma che gli impedì di continuare a giocare in Italia.

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Il dottore della nazionale danese Morten Boesen ha parlato di quanto accaduto: "Christian Eriksen sta bene ed è uscito dal campo da solo. Per quanto ne so, il pacemaker ha risposto come doveva. È stato incosciente per un breve momento, ma ha ripreso conoscenza molto rapidamente, e siamo entrati rapidamente in contatto con lui. Adesso sarà sottoposto a ulteriori esami in ospedale per determinare cosa ha causato l'incidente. Siamo in contatto continuo con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene, e mi ha chiesto di porgere i suoi saluti a tutti i giocatori e di dire loro che sta bene".