Simone Biles in ospedale: "Ho rischiato di morire". La regina della ginnastica spaventa il mondo

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Paolo Dani 07 giugno 2026 a

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La superstar della ginnastica Simone Biles ha rivelato un recente problema di salute tramite un post su Instagram sabato, senza però fornire dettagli sull'emergenza medica che ha definito una delle esperienze più spaventose della sua vita. "Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla privacy, ma rischiare di morire non era certo nei miei piani all'inizio di questa settimana" ha scritto Biles in una storia di Instagram che mostrava una foto del suo polso circondato da diversi braccialetti ospedalieri. "Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto" ha scritto, sottolineando che la situazione è stata resa ancora più terrificante dalla partenza del marito Jonathan Owens per gli allenamenti fuori stagione con gli Indianapolis Colts, la sua squadra di football americano. "Sono stata a letto a riposare questa settimana" ha scritto Biles. "Vi spiegherò tutto prima o poi, ma un ringraziamento speciale a tutti i miei cari che mi hanno contattata, si sono informati sulle mie condizioni, mi hanno fatto visita e mi hanno mandato dei fiori".

Biles, 29 anni, è sette volte campionessa olimpica. Tre di questi ori sono arrivati ai Giochi di Parigi del 2024, dove ha fatto un emozionante ritorno sul palcoscenico olimpico dopo una lunga pausa dovuta a problemi di salute mentale. Nel febbraio di quest'anno ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e ha consolato la pattinatrice statunitense Ilia Malinin quando la grande favorita è stata costretta a ritirarsi dalla corsa alle medaglie. Biles ha subito una delusione simile quando si è presentata come favorita ai Giochi di Tokyo del 2021, dopo aver vinto quattro ori ai Giochi di Rio del 2016, ma si è ritirata da diverse gare a causa di un episodio di "blocco mentale" scatenato da stress o ansia.