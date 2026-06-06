Ai Mondiali avatar dei calciatori, cani robot, sensori nei palloni e intelligenza artificiale

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Francesca Mariani 06 giugno 2026 a

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Sensori sui palloni, avatar dei calciatori, intelligenza artificiale e i cani robot. La tecnologia giocherà un ruolo importante nelle novità introdotte ai prossimi Mondiali. Per molti aspetti sarà un evento unico nel suo genere. Grazie al più grande numero di partecipanti nella storia della competizione, il torneo che si svnegli Stafi Uniti, Canada e Messico e durerà 39 giorni, si propone di essere l'edizione più grandiosa dell'evento calcistico più importante di sempre. Per migliorare l'esperienza di visione delle partite per i tifosi e rendere lo sport più avanzato per i giocatori, l'edizione del 2026 integrerà la tecnologia nel gioco.

I palloni da calcio saranno dotati di sensori Trionda (che in spagnolo significa 'tre onde') per fornire informazioni dettagliate su ogni aspetto del suo movimento. Questo sensore acquisisce dati 500 volte al secondo, tracciando l'accelerazione e i movimenti granulari della palla in tre dimensioni. "Tale tecnologia invia dati precisi al sistema di video assistenza arbitrale in tempo reale, migliorando il processo decisionale degli ufficiali di gara, anche in relazione ai casi di fuorigioco", si legge in un comunicato della Fifa. In parole semplici, come ha spiegato Nicolas Evans, responsabile della ricerca e degli standard della Fifa, il sensore indica "cosa sta facendo il pallone in uno spazio tridimensionale".

Non mancheranno avatar 3D dei giocatori basati sull'intelligenza artificiale. I calciatori verranno sottoposti a scansione digitale per creare un "gemello" in tre dimensioni ma virtuale. Ogni scansione richiede circa un secondo e cattura quelle che vengono definite "dimensioni delle parti del corpo estremamente accurate, consentendo al sistema di tracciare i giocatori in modo affidabile anche durante movimenti rapidi o in presenza di ostacoli". "Gli avatar 3D degli atleti basati sull'intelligenza artificiale rappresentano un significativo sviluppo nella tecnologia del fuorigioco semiautomatico", spiega ancora la Fifa. Inoltre, i modelli 3D saranno integrati nella trasmissione principale, consentendo di visualizzare le decisioni di fuorigioco determinate dal sistema arbitrale in modo più realistico e coinvolgente per i tifosi negli stadi e per gli spettatori di tutto il mondo.

Le telecamere indossate dai direttori di gara, già sperimentate nei principali campionati di calcio di tutto il mondo, saranno utilizzate in tutte le 104 partite, offrendo ai tifosi una visuale del campo di gioco come se fossero presenti in prima persona. Per contrastare la criminalità durante i Mondiali, la polizia messicana si affiderà ai cani. Non cani veri, bensì robot. Macchinari a quattro zampe che riproducono la fisionomia di un cane, progettati per entrare in aree pericolose e trasmettere video in diretta alle forze di sicurezza, che possono visionarli prima di intervenire durante il torneo. I robot dalle sembianze di animali, acquistati per 2,5 milioni di pesos (145 mila dollari) dal consiglio comunale di Guadalupe, parte dell'area metropolitana di Monterrey, saranno impiegati "in caso di scontri", ha dichiarato il sindaco Hector Garcia. Lo scopo dei cani robot è "supportare gli agenti di polizia nell'intervento iniziale per proteggere l'incolumità fisica degli agenti", ha aggiunto

Verrà inoltre introdotta una tecnologia avanzata di fuorigioco semiautomatica, che consentirà agli arbitri di prendere decisioni più rapide durante lo svolgimento dell'azione. Il rilevamento semiautomatico del fuorigioco è stato progettato per individuare le situazioni di fuorigioco quasi in tempo reale, ma in precedenza avvisava gli arbitri solo se un giocatore si trovava in fuorigioco di oltre 50 centimetri. Tuttavia, nella sua versione rinnovata, ora può contribuire a prendere decisioni più accurate segnalando quando un giocatore si trova in fuorigioco di appena 10 centimetri. Gli arbitri riceveranno un avviso audio in tempo reale direttamente nell'auricolare, senza dover attendere che il Var glielo comunichi. Ci sono, tuttavia, alcune limitazioni. Può essere utilizzato solo per il fuorigioco posizionale, non per le decisioni soggettive, e non sarà in grado di individuare i casi più ravvicinati. Inoltre, non può interpretare se un giocatore ha interferito con il gioco e potrebbe non essere in grado di decidere un fuorigioco se i giocatori sono a terra o i corpi sono troppo vicini. Ciononostante, la Fifa ritiene che questa nuova tecnologia ridurrà la frustrazione di spettatori e giocatori, oltre a diminuire il rischio di infortuni dovuti a inutili azioni di gioco in cui la bandierina del fuorigioco sta per essere alzata

Ai Mondiali saranno previste pause di idratazione di tre minuti in ogni tempo, una misura introdotta per dare priorità al benessere dei giocatori. Non sono previste condizioni meteorologiche o di temperatura particolari, e la pausa verrà effettuata intorno alla metà di ciascun tempo (al 22° minuto). "Per ogni partita, indipendentemente dal luogo in cui si gioca, dalla presenza o meno di un tetto o dalla temperatura, ci sarà una pausa di tre minuti per idratarsi. Saranno tre minuti dall'inizio alla fine di entrambi i tempi", ha dichiarato Manolo Zubiria, responsabile del torneo per gli Stati Uniti. "Ovviamente, se si verifica un'interruzione per infortunio al 20° o 21° minuto e il gioco continua, la questione verrà affrontata immediatamente con l'arbitro".