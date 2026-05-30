Champions league, il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal ai rigori e si laurea campione

30 maggio 2026 a

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Dopo una lunghissima partita arrivata ai supplementari col risultato di 1-1, la finale di Champions League fra Arsenal e Paris Saint-German si è decisa ai rigori. Al termine della corsa, il Paris Saint-Germain ha vinto ai rigori per 5-4, laureandosi campione. Secondo successo di fila per i francesi dopo la finale vinta lo scorso anno contro l'Inter.

Nel corso della partita i Gunners si erano portati in vantaggio in avvio, al 5', con un siluro di Havertz sul primo palo. Pareggio poi dei francesi al 20' della ripresa su calcio di rigore trasformato da Dembelè dopo un fallo di Mosquera su Kvaratskhelia. Tutto si è deciso infine dal dischetto.