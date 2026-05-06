Formula Uno, il Mondiale in esclusiva su Sky fino al 2032

06 maggio 2026 a

a

a

Sky e F1 annunciano un'estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l'accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. In Italia, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i GP del Mondiale di F1, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8: una vetrina strategica che contribuisce ad ampliare il pubblico e a rafforzare la visibilità della Formula 1. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell'accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell'offerta di Sky.

Da quando è diventata la casa esclusiva della F1 nel 2019, Sky ha svolto un ruolo centrale nella crescita di questo sport. In Italia, l'inizio della stagione in corso ha registrato un aumento degli ascolti del 25%, anche grazie alle ottime prestazioni di Kimi Antonelli. La prima vittoria del pilota italiano al Gran Premio di Cina è stata seguita da 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e da 1,4 milioni di spettatori in differita su TV8.

La F1, grazie a Sky e agli altri partner televisivi internazionali, continuerà a raggiungere i fan in oltre 100 mercati in tutto il mondo confermandosi come leader globale nella produzione sportiva. I tifosi potranno così continuare a godere di una copertura editoriale unica grazie al team di esperti di Sky, che comprende ex campioni del mondo e garantisce una telecronaca di altissimo livello. In Italia, l'iconica voce di Carlo Vanzini continuerà a raccontare i GP a fan e appassionati, con il commento di grandi ex piloti come Marc Gené e Ivan Capelli, affiancati dalle analisi degli inviati a bordo pista.