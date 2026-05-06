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Evaristo Beccalossi, addio alla bandiera dell'Inter: numero 10 di estro e talento

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Paolo Dani
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Lutto nel calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Lo riporta il sito de Il Giornale di Brescia.  Il decesso è avvenuto nella notte alla Poliambulanza di Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. 

Un numero 10 di tecnica, estroe talento, Beccalossi ha vinto con i nerazzurri lo Scudetto 1979-80 e la Coppa Italia 1981-82. 

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