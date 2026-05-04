La Lazio vince in rimonta con la Cremonese, decide Noslin nel finale

04 maggio 2026 a

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Un gol di Noslin al 92' regala la vittoria alla Lazio per 2-1 contro la Cremonese nel primo dei due posticipi del lunedì della 35/a giornata di Serie A. Allo 'Zini' passano in vantaggio i padroni di casa con un gol di Bonazzoli al 29', gli ospiti riequilibrano il match al 53' con Isaksen, prima di trovare il sorpasso nel recupero con l'ex Verona. Tre punti che permettono ai biancocelesti di salire all'ottavo posto a quota 51, mentre i grigiorossi restano fermi a 28, a -4 dal Lecce, che si trova in 17/a posizione, l'ultima valida per la permanenza in Serie A. Parte forte la squadra ospite e al 6' va vicina al vantaggio. Zaccagni mette una gran palla sul secondo palo, sulla corsa arriva Provstgaard che schiaccia di testa in diagonale mandando di poco a lato. Al 12' colpo di tacco di Basic per Isaksen, il danese dribbla Pezzella ma poi si allunga un po' troppo il pallone consentendo il recupero a Luperto. Al quarto d'ora prova a farsi vedere la squadra di casa con tiro di Bonazzoli che però è troppo debole e non crea problemi a Motta. Al 21' termina la partita di Baschirotto, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare: al suo posto Bianchetti. Un minuto dopo Zaccagni tira direttamente in porta da calcio d'angolo, respinge Audero e sulla ribattuta Patric non riesce a coordinarsi bene per la conclusione al volo. Al 29' i grigiorossi sbloccano la partita. Floriani serve Bonazzoli al limite dell'area, l'ex Sampdoria va al tiro, complice un rimbalzo davanti alla porta Motta non riesce ad evitare il gol. Al 34' punizione di Zaccagni, Provstgaard colpisce di testa ma non inquadra lo specchio. Al 38' un rimpallo su Patric favorisce Zerbin che prova la conclusione colpendo l'esterno della rete. Al 40' giallo a Provstgaard per un fallo su Bonazzoli. Al 42' sempre Bonazzoli prova una semi rovesciata dal limite, Motta non si fa sorprendere.

Nella ripresa si riparte con due cambi tra gli ospiti: Rovella e Noslin in campo al posto di Patric e Maldini. All'8' la Lazio trova il pari. Grande azione di Tavares che si fa tutto il campo, serve Noslin che apparecchia per Isaksen che va al tiro e supera Audero per l'1-1. Al 16' triplo cambio per Giampaolo che toglie Zerbin, Grassi e Sanabria e inserisce Payero, Bondo e Vardy. Per Sarri c'è Pedro al posto di Zaccagni. Al 20' Bonazzoli 'ruba' un pallone a Motta ma anzichè cederlo a Vardy, in posizione migliore, prova una conclusione da posizione angolata e l'azione sfuma. Al 23' esce Floriani, entra Barbieri. E' l'ultimo cambio di Giampaolo. Al 28' Sarri inserisce Dele-Bashiru e toglie Taylor. Al 31' giallo a Barbieri per un fallo su Tavares. Al 33' cross di Barbieri per Vardy chiuso da Romagnoli davanti a Motta. Al 38' l'ultimo cambio di Sarri con Dia al posto di Isaksen. Al 43' ammonizione per Tavares. Al 45' occasione per la Cremonese con Bondo sul quale è provvidenziale Motta. Al 47' la Lazio trova il gol vittoria. Noslin scambia con Dia e infila Audero con un gran destro dal limite che regala la vittoria ai capitolini.