Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'Italia

Foto: Il Tempo

Massimiliano Gobbi 02 maggio 2026 a

a

a

La Roma femminile è campione d’Italia. Con la vittoria ottenuta questa sera allo stadio Tre Fontane contro la Ternana Women per 2-0, le giallorosse conquistano aritmeticamente il terzo scudetto della loro storia, chiudendo il discorso tricolore con due giornate di anticipo. Una serata destinata a entrare nella memoria sportiva della Capitale. Dopo il 29 aprile 2023 e il 26 aprile 2024, date già scolpite nella storia recente del club, il 2 maggio 2026 diventa un altro giorno simbolo per il calcio femminile romano: il giorno del terzo titolo nazionale. La squadra guidata da Luca Rossettini, dopo aver già accarezzato il tricolore nel turno precedente grazie al successo di Biella contro la Juventus Women, non ha fallito il primo match point disponibile, chiudendo i conti davanti al proprio pubblico e scrivendo un’altra pagina di storia. A decidere il match una doppietta del capitano giallorosso Giugliano al 24' e 71'.

Al 21', infatti, su angolo d'angolo battuto da Giugliano, la spizza di testa di Corelli che trova il braccio di Pastrenge in area: l'arbitro non ha dubbi, e fischia il calcio di rigore. Al 22' Schroffenegger ipnotizza Giugliano dal dischetto. Tra mille proteste delle giallorosse, viene usata la wild card per chiamare la revisione e il rigore si ripete. Al 24' Giugliano dal dischetto non perdona e batte Schroffenegger con un tiro piazzato sulla destra: 1-0 e vantaggio giallorosso. Un primo tempo con la squadra giallorossa in costante dominio territoriale che si conclude con un meritato vantaggio. Il secondo tempo inizia con la Roma che spinge alla ricerca del gol della sicurezza. Al 56' le giallorosse vanno ad un passo dal raddoppio: assist di Giugliano per Viens che, da sola davanti al portiere colpisce il palo alla destra della porta difesa da Schroffenegger. Al 71' arriva il raddoppio giallorosso. Avanzata di Thøgersen sulla destra, pallone in mezzo per Viens che, di testa, prolunga per Giugliano che, da dietro, s'inserisce e con il destro batte Schroffenegger: 2-0.

Lo stadio diventa una bolgia con cori e bandiere giallorosse ovunque. Passano i minuti e l'atmosfera si riscalda fino alle 20.30 quando l'arbitro Maresca fischia la fine del match: la Roma è Campione d'Italia. Si tratta del coronamento di una stagione esaltante, costruita con continuità e solidità: 49 punti raccolti, 15 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta nelle 20 giornate di campionato disputate. Numeri che raccontano il dominio di una squadra ormai stabilmente al vertice del calcio femminile italiano. Ma la stagione della Roma non è ancora finita. Il 24 maggio le giallorosse avranno l’occasione di completare un’annata straordinaria nella finale di Coppa Italia Femminile contro la Juventus, in programma allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un appuntamento che potrebbe regalare un altro trofeo e rendere ancora più memorabile questa stagione. La crescita della Roma femminile è il risultato di un progetto costruito in pochi anni ma con basi solide.

Il club nasce ufficialmente il 15 giugno 2018, quando la Figc offre ai club professionistici maschili la possibilità di acquisire società femminili dilettantistiche. In quell’occasione, l'A.S. Roma rileva il titolo sportivo della Res Roma, permettendo alle giallorosse di iscriversi alla Serie A. Un passaggio decisivo arriva il 17 agosto 2020, con l’acquisizione del club da parte di The Friedkin Group. Da quel momento il progetto accelera. Già nella stagione 2020-2021 arriva il primo trofeo, la Coppa Italia. L’anno successivo la squadra conquista il secondo posto in campionato e raggiunge nuovamente la finale di coppa. La stagione 2022-2023 segna l’ingresso della Roma nell’élite europea con la prima partecipazione alla Uefa Women's Champions League. Nello stesso ciclo arrivano anche i primi grandi successi nazionali: la Supercoppa del 5 novembre 2022, vinta ai rigori contro la Juventus, e soprattutto il primo storico scudetto del 29 aprile 2023, conquistato grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina Femminile.

Nel 2024 la conferma: secondo titolo consecutivo, seconda Coppa Italia e un’altra Supercoppa italiana. Oggi, nel 2026, il terzo scudetto che consolida definitivamente la Roma tra le grandi del calcio femminile italiano. Un successo che si inserisce anche nella più ampia tradizione calcistica femminile della città. Esiste infatti una storica realtà indipendente, la Roma Calcio Femminile, che conquistò uno scudetto nel 1969 e una Coppa Italia nel 1971. Una storia distinta e non formalmente collegata al club attuale, ma che testimonia quanto il calcio femminile abbia radici profonde nella Capitale. Il presente, però, parla giallorosso. E oggi Roma festeggia ancora: la sua squadra femminile è sul tetto d’Italia per la terza volta.