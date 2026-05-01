Sinner inarrestabile: batte Fils e vola in finale a Madrid

Foto: Ansa

01 maggio 2026 a

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Inarrestabile Jannik Sinner. Il numero uno del mondo si qualifica per la finale del Mutua Madrid Open era l'unico Atp Masters 1000 che mancava all'azzurro che completa il "set" di finali nei nove Masters 1000. Sinner approda in finale dopo essersi sbarazzato 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti del francese classe 2004 Arthur Fils, n.25 Atp e testa di serie n.21 del seeding spagnolo che non aveva mai giocato una semifinale così importante. L'allievo di Goran Ivanisevic non è riuscito ad opporsi allo strapotere dell'italiano, nel secondo confronto diretto tra i due, entrambi quindi a favore di Sinner che si era già imposto sul cemento indoor di Montpellier. Sinner, dopo la sconfitta nei quarti dell'Atp 500 di Doha, ha infinale con questa 22 partite consecutive vinte conquistando i titoli ad Indian Wells, Miami e Montecarlo. E se si parla di Masters 1000, vanno aggiunte anche le cinque vittorie verso il titolo a Parigi nel 2025, che lo lanciano alla 27esima vittoria di fila in tornei di questa categoria. Grazie al successo sulla terra rossa di Madrid Sinner centra la 38esima finale in carriera e la 13esima in un "1000". Sinner dopo aver perso il primo game della sfida ne ha infilati cinque consecutivi, passando sul 5-1. Il francese ha poi tenuto il servizio con l'azzurro che ha chiuso 6-2 in 39 minuti il primo set con un totale con 32 punti a 19. Apre meglio il secondo set, Fils che si porta 1-0 mancora una sola prima su 5 punti, anche se Sinner regala qualcosa e questa volta non riesce a rendersi pericoloso. Sinner tiene il servizio senza problemi e Fils aumenta la percentuale di prime riuscendo a tenere la battuta fino a portarsi sul 3-2. Il numero uno del mondo risponde con due ace e si riporta in parità, ma il transalpino sfodera il servizione con due ace a sua volta chiude a zero il game e sale 4-3. Sinner non sbaglia con il servizio e si porta sul 4-4. Nel nono game arriva l'accelerazione del numero uno che trova il break con un magnifico rovescio lungolinea e sale 5-4. Al servizio Sinner è implacabile e chiude 6-4 senza concedere palle break, completando a Madrid il dettaglio dlele finali di tutti i Masters 1000, il quarto nella storia, il più giovane.

"Oggi è stato un ottimo giorno, sapevo che lui era uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento": questo il commento a caldo di Sinner dopo il successo su Fils. "Mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set", ha spiegato l'azzurro, "nel secondo invece sono stato un po' più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance. In questi momenti cerco di giocare il miglior tennis che riesco". "In questi tornei i primi turni sono molto difficili ma poi gli avversari hanno il tuo stesso ritmo", ha osservato Sinner, "oggi le condizioni erano diverse, il primo set era più ventoso poi si è calmato ma oggi sono molto contento. Vuol dire tanto per me perché è un torneo dove non avevo mai giocato la finale, sono contento, domenica sarà molto difficile ma sono felice di potermi giocare un altro titolo". "È un altro torneo incredibile per me e sono molto contento del livello che ho espresso", ha concluso.