Claudio Ranieri lascia la Roma. Il club: "Grazie per il significativo contributo"

24 aprile 2026 a

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Adesso è ufficiale: le strade della As Roma e di Claudio Ranieri si separano. Il Club giallorosso ha infatti annunciato la conclusione del rapporto con la società. In una nota, la società lo ringrazia "per il suo significativo contributo alla Roma" e per aver guidato la squadra "in un momento molto difficile". E aggiunge: "Saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.