Mondiali 2026, nazionale iraniana: "Pronti a partecipare"

22 aprile 2026 a

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La nazionale di calcio dell'Iran è "pronta a partecipare ai Mondiali 2026", che si terranno negli Stati Uniti. A dichiararlo è stata la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani, all'emittente statale IRIB. Il Ministero dello Sport e della Gioventù ha predisposto tutti i preparativi necessari per la partecipazione della squadra

A marzo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che la squadra iraniana fosse la benvenuta nel torneo.