Tennis, si scaldano i motori degli Internazionali d'Italia: "Tutta la città coinvolta"

14 aprile 2026 a

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Mentre nel circuito tennistico è iniziato il torneo Atp 500 di Barcelona, a Roma si scaldano i motori per gli attesissimi Internazionali Bnl d'Italia. È partito quindi il conto alla rovescia per la manifestazione sportiva, aperta dal 28 aprile al 17 maggio al Foro italico della Capitale, su cui quest'anno la federazione punta per raggiungere tre grandi obiettivi: superare i 400mila ticket venduti, scavallare il miliardo di euro di impatto economico e, per il presidente della Federtennis Binaghi, anche per "provare a vincere il singolare maschile".

Tutta la città sarà coinvolta: oltre ai campi di allenamento a ridosso del Tevere e a quello in piazza del Popolo, sono previsti luoghi dedicati agli Internazionali in tutti i Municipi. Per il ministro dei trasporti Andrea Abodi, gli internazionali sono un evento "quasi simbiotico tra città ed evento, che si traduce in un investimento sociale nelle scuole" e che porterà "un contributo formidabile nella crescita delle sensibilità".

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha detto di aspettarsi "una partecipazione straordinaria, non soltanto dentro all'evento sportivo ma anche dentro la città con i fuori campo, le installazioni, il campo a piazza del Popolo e tutti.i luoghi dedicati agli internazionali in tutti i municipi".