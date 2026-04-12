Bundesliga, Marie-Louise Eta prima allenatrice di una squadra maschile. La scelta dell'Union Berlino

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Paolo Dani 12 aprile 2026 a

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L'Union Berlino entra nella storia del calcio tedesco nominando Marie-Louise Eta come prima allenatrice a guidare una squadra maschile in Bundesliga, nel tentativo di centrare la salvezza. La 34enne subentra a Steffen Baumgart, esonerato insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Heidenheim, ultimo in classifica. L'annuncio è arrivato poco prima della mezzanotte. Eta, finora alla guida della formazione maschile Under 19, era già stata designata a inizio mese come futura allenatrice della squadra femminile del club a partire dalla prossima stagione. Ora avrà cinque partite a disposizione per mantenere l'Union in Bundesliga. Eta aveva già segnato un primato nel 2023 diventando la prima donna viceallenatrice in Bundesliga e nei principali cinque campionati europei. Nel 2024 aveva inoltre sostituito temporaneamente l'allenatore Nenad Bjelica nelle attività con i media durante un periodo di squalifica.

"È un piacere che Marie-Louise Eta abbia accettato questo incarico ad interim prima di assumere il ruolo previsto in estate alla guida della prima squadra femminile", ha dichiarato il direttore sportivo Horst Heldt. Baumgart, ex giocatore dell'Union, era stato nominato durante la pausa invernale della stagione 2024-25, ma i risultati recenti hanno spinto il club a un cambio drastico. "Il girone di ritorno è stato completamente deludente e la classifica non deve trarre in inganno: la nostra situazione resta precaria e abbiamo bisogno urgente di punti per restare in categoria", ha spiegato Heldt. La sconfitta contro l'Heidenheim ha lasciato l'Union all'11° posto su 18 squadre, con soli sette punti di vantaggio sul St. Pauli, attualmente in zona retrocessione, a cinque giornate dal termine. "Due vittorie in 14 partite dalla pausa invernale e le prestazioni recenti non ci danno fiducia in un'inversione di rotta con l'attuale assetto. Per questo abbiamo deciso di ripartire", ha aggiunto Heldt. Il prossimo impegno vedrà l'Union affrontare il Wolfsburg, anch'esso coinvolto nella lotta per non retrocedere.