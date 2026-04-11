Montecarlo, Sinner batte Zverev e vola in finale

11 aprile 2026 a

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Uno schiacciasassi all'italiana. Al torneo Atp di Montecarlo, Jannik Sinner ha travolto in semifinale il tedesco e numero 3 del mondo Sascha Zverev in un match durato appena 1 ora e 22 minuti. Il risultato di 6-1 6-4 lascia poco spazio all'interpretazione e strappa all'altoatesino il biglietto per la finale di domenica.

Con questa vittoria, Jan diventa il decimo italiano a conquistare la finale del primo Master 1000 su terra rossa della stagione, a cui lo scorso anno aveva dovuto rinunciare per via della sospensione dal circuito. Sul centrale, Sinner affronterà il vincente fra lo spagnolo e numero 1 al mondo Carlitos Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot che alle 15:30 entreranno in campo.