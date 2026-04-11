Montecarlo, sarà Sinner-Alcaraz la finale. In palio il torneo e la vetta del ranking

11 aprile 2026 a

a

a

Saranno ancora loro due, Sinner e Alcaraz, a sfidarsi nella prima finale del 2026 che li vede scontrarsi sulla terra rossa di Montecarlo. Dopo la vittoria di Jan contro Zverev, poche ore dopo lo spagnolo ha battuto Vacherot strappando il secondo biglietto per l'ultima tappa del prestigioso torneo del principato di Monaco. Il campione in carica Alcaraz affronterà dunque l'altoatesino Sinner, nell'ennesima sfida fra numero 1 e 2 del ranking che stavolta vale la vetta della classifica mondiale.

"Oggi ho giocato molto concentrato, sono molto contento di poter giocare la mia seconda finale qui e farlo contro Sinner. Ora voglio riposare per preparare la partita di domani - ha detto il prodigo di Murcia dopo essersi imposto con doppio 6-4 sul monegasco - E' un bellissimo spot per questo sport, in palio c'è anche il primo posto e la partita sarà ancora più speciale. Sono contento di aver vinto oggi una partita difficile con Vacheron, che giocava in casa ed è in fiducia".

Nel testa a testa, finora conduce Alcaraz in vantaggio per 10 a 6. Ultimo incontro, la finale Nitto Atp Finals di Torino in cui a imporsi è stato Jannik Sinner. Su terra però, lo spagnolo è avanti per 3-1 con i precedenti nei tornei di Roland-Garros, Roma e Umag. Si prospetta dunque un match acceso, dove tutto è possibile.