Jannik Sinner soffre ma batte Machac. Chi trova ai quarti a Montecarlo

09 aprile 2026 a

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Jannik Sinner ha sconfitto Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 della classifica mondiale ha eliminato in tre set, con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3, il tennista ceco, numero 53. Sinner affronterà nei quarti il canadese Felix Auger-Aliassime.

"Non tutti i giorni possono essere perfetti, ma devo essere felice di avercela fatta. Ero un po' stanco e spero di recuperare per i quarti, ogni giorno può cambiare e domani potrei giocare molto meglio", ha detto Sinner dopo aver superato Tomas Machac agli ottavi di Montecarlo. "Nel secondo match non ho trovato la giusta energia, nonostante mi sentissi molto bene prima della partita. Domani non sarà facile, Auger-Aliassime sta giocando un gran tennis e io spero di essere pronto".