Montecarlo, Berrettini martella Medvedev: doppio 6-0. Il russo rompe la racchetta

08 aprile 2026 a

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È successo di tutto sula terra rossa di Montecarlo, dove un incredibile Berrettini, in appena 51 minuti di gioco, ha travolto il numero 10 del mondo Daniil Medvedev rifilandogli quello che in gergo è chiamato "bagels". Un doppio 6-0 al numero 10 del mondo, con cui l'azzurro strappa il biglietto per i quarti in cui affronterà il vincente del match tra il brasiliano Fonseca e il francese Ronderknech.

Impotente sotto i colpi di The Hammer - il martello, il russo Medvedev non l'ha presa bene e in un momento di frustrazione ha distrutto la racchetta sul Court Ranier III. Giornata da dimenticare, mentre veniva poi dai fischi dei tanti spettatori presenti arrivati a Montecarlo per godersi una giornata di grande tennis.