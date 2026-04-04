Tennis, è l'ora di Montecarlo. Sinner: "Sogno il primo Master 1000 su terra"

04 aprile 2026 a

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Il bel tempo, l'inizio della primavera ed è subito l'ora di Montecarlo, il prestigioso torneo di tennis Master 1000 che affaccia sul Mediterraneo. Uno fra gli appuntamenti più ambiti nel circuito, che inaugura la stagione di terra rossa dopo quella su cemento conclusasi a Indian Wells e Miami atp con il doppio trionfo di Jannik Sinner.

Risultati che lo hanno avvicinato sempre più al suo rivale Carlitos Alcaraz, ormai a poco meno di 1,200 di distanza. Lo spagnolo numero 1 al mondo dovrà difendere il titolo a Monaco mentre Sinner, che lo scorso anno era fuori dai giochi per via del caso Costelbol, sogna di alzare per la prima volta il trofeo sulla terra battuta. Scenario che gli conferirebbe anche il ritorno sulla vetta della classifica.

"Sono consapevole degli scenari possibili - ha detto Jan in conferenza stampa - ma quando sei un giocatore di alto livello il tuo obiettivo è vincere trofei. Guardo più la Race perché ti mostra come qualcuno ha giocato durante l'anno".

L'obiettivo primario, quindi, è il torneo. "Non ho ancora vinto nessun '1000' sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte. Non posso prevedere il futuro, ma sarebbe bello vincere qui...È un torneo che amo giocare e sono felice di esserci".

Le sfide su terra cambiano il tipo di gioco stretto e rapido tipico di cemento ed erba. Una superficie diversa e "impegnativa fisicamente", che Jannik punta a conquistare per assicurarsi nuovamente un posto sul tetto del mondo.