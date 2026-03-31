Lazio, Zaccagni ci prova per la Coppa Italia

Luigi Salomone 31 marzo 2026 a

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Risonanza fatta, la lesione alla coscia migliora, crescono le speranze di vedere Zaccagni a Bergamo. Mancano 23 giorni e il capitano vuole esserci il 22 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’obiettivo è la gara al Maradona col Napoli di quattro giorni prima, magari qualche minuto per «assaggiare» di nuovo il campo per poi mettersi a disposizione di Sarri per la sfida successiva che segnerà in modo definitivo la stagione della Lazio. Per adesso è inutile forzare ma il controllo clinico ha confermato un sostanziale miglioramento che aumenta le speranze seppure con le cautele del caso.

Intanto Isaksen che oggi si gioca il Mondiale con la sua Danimarca, continua a far discutere. In nazionale la sua media gol è impressionante, con 6 reti segnate in 14 partite giocate mentre con al Lazio ha al suo attivo solo 13 gol e 11 assist in 113 gare. Lo stesso danese ha cercato di trovare un motivo per questa inspiegabile statistica. «Sento che i compagni mi cercano molto nelle gare col mio club e sono molto felice del modo in cui giochiamo lì. Però è un po' folle che la mia media gol sia così diversa rispetto a quella con la Danimarca. In Italia i difensori sono davvero bravi e in Serie A non si segnano così tanti gol. Forse questo incide».

Il resto del gruppo ieri ha ripreso il lavoro a Formello con il Parma nel mirino. Basic oggi farà un provino per capire se potrà esserci contro la squadra di Cuesta mentre Cataldi, seppure con la massima cautela durante questa settimana, sarà disponibile. In ogni caso potrebbe finire in panchina con la conferma di Patric in regia. Attesa per il rientro degli otto calciatori impegnati con le rispettive nazionali che giocheranno tutti l'ultima partita stasera. Il rientro a Formello, quindi, è previsto solo nella giornata di giovedì, quando mancheranno solo poco più di 48 ore alla sfida contro il Parma.

Inoltre alla vigilia di Pasqua l’Olimpico sarà di nuovo vuoto per lo sciopero dei tifosi (oggi arriverà un nuovo comunicato ufficiale dei gruppi organizzati che chiarirà le strategie future): finora sono stati venduti 2.500 biglietti e, dei quasi 30 mila abbonati, è presumibile che la maggior parte aderirà all’invito di disertare lo stadio. Su questo, però, non ci sono certezze e qualcuno potrebbe decidere di rientrare facendo salire il dato delle presenze vicino ai 10.000 spettatori.

