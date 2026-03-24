Miami Open, Sinner avanza ai quarti e accorcia Alcaraz

24 marzo 2026 a

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Un Sinner stellare, che dopo il successo nel Master 1000 di Indian Wells continua a macinare vittorie anche nel torneo di Miami. Dopo una schiacciante prestazione contro il francese Moutet, Jannik non ha solo conquistato gli ottavi in cui incontrerà - oggi 24 marzo alle 21:00 - lo statunitense Alex Michelsen, ma si è anche aggiudicato l'ennesimo record: 26 set vinti consecutivamente, superando perfino il goat serbo Novak Djokovic. "Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo- ha detto l'altoatesino dopo il match - Adesso la cosa più importante è riposare". La prossima sfida richiederà "una concentrazione molto alta".

Nel prestigioso palco dal cemento celeste, la strada per il numero 2 del ranking continua a spianarsi e ancor più dopo l'eliminazione dello spagnolo e primo al mondo Carlos Alcaraz, uscito dopo una battaglia a tre set contro Sebastian Korda. Il sogno è quello del Sunshine Double: la doppietta sul cemento statunitense che finora è stata centrata solo da Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi, Federer e Djokovic.